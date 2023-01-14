Mahmut Turgut’un objektifinden sanatçılar
Şair, fotoğraf sanatçısı Mahmut Turgut’un her yıl özenle hazırladığı 2023 yılı “Sanatçılar Takvimi” yayımlandı.
Bu yıl takvimde Fikret Bila, Attila Aşut, Yaşar Seyman, Işık Öğütçü, Arif Sağ, Mehmet Ali Doğan, Deniz Yüce Başarır, Yaşar Aksoy, Rengim Gökmen, İbrahim Karaoğlu, Çerkes Karadağ ve Gülsün Karamustafa’nın renkli portreleri ve yapıtlarından örnekler yer alıyor.
Turgut’un 28 yıldır sürdürdüğü ve arşivinde 1200 sanatçının portresi ve çalışmaların yer aldığı dosyalar http://www.mahmutturgut.com adresinde de görülebilir.
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