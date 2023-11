Martin Scorsese, Brendan Fraser'ın performansını övüyor: 'Mükemmel bir oyunculuk'"

Yayınlanma: 04.11.2023 - 00:00

04.11.2023

Martin Scorsese, geçtiğimiz günlerde "Killers of the Flower Moon" adlı filminde Brendan Fraser'ın performansını "mükemmel" olarak nitelendirdi. Ancak bazı izleyiciler, Fraser'ın oyunculuğunu abartılı buldu ve filmde yerinin gereksiz olduğunu iddia etti.

Scorsese, Fraser'ın filmdeki avukat rolü için seçildiğini ve onun yıllardır yaptığı işlere hayran kaldığını belirtti. Özellikle Leonardo DiCaprio ile çalışmanın keyifli olduğunu vurguladı. Fraser'ın "Boynuna ilmik geçiriyorlar, seni kurtarıyor aptal çocuk" repliğiyle etkileyici bir performans sergilediğini ifade etti.

Scorsese, "Mükemmeldi ve o genişliğe sahipti. O sahnede gerçekten büyüktü. Harika bir aktör ve onunla çalışmak harikaydı," diye ekledi.

Fraser, filmde William Hale'in avukatı W. S. Hamilton'ı canlandırıyor. Oyuncunun performansı, özellikle mahkeme sahnelerinde, izleyicileri etkiledi. Apple Original Films, Hamilton'ın gerçek hayatta da coşkuyla konuştuğunu ve Fraser'ın abartılı oyunculuğunun tarihe daha uygun olduğunu belirtti.

"Killers of the Flower Moon" Brendan Fraser'ın "The Whale" ile Oscar kazanmasından bu yana sinemada gösterime giren ilk filmi olma özelliği taşıyor. Fraser, Scorsese ile çalışma deneyimini övgüyle anlattı ve yönetmenin yaratıcı bir sinemacı olduğunu ve prova yapmaktan hoşlandığını dile getirdi.

"Killers of the Flower Moon" Apple ve Paramount tarafından sinemalarda gösterime sunuldu.