Masumiyetin peşinde...

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 11:12

Oyuncu-yönetmen Louis Garrel’in dedesi tiyatro aktörü Maurice Garrel, babası film yönetmeni Philippe Garrel, annesi oyuncu ve yönetmen Brigitte Sy, karısı da ünlü model ve oyuncu Laetitia Casta. Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Louis altı yaşında sinemayla tanıştı.

Bernardo Bertolucci’nin The Dreamers (Düşler,Tutkular ve Suçlar/ 2003) filmiyle dikkat çekti. Babasının filmlerinde oynadıktan sonra yönettiği, rol aldığı Les Deux Amis (İki Arkadaş/2015), L’Homme fidèle (Sadık Bir Adam/2018) filmlerinde aşk üçgenini, La Croisade’da (Haçlı Seferi/2021) babası Philippe Garrel’i anlattı. Yeni filmi L’Innocent’da (Masum/ 2022) annesi Brigitte’le olan ilişkisini, komedi-romantizm -soygun-polisiye-melankoli türlerini birleştirerek betimliyor.

‘Annem 20 yıl suçlulara oyunculuk dersi verdi. Tutuklular, eski serseriler, marjinalliğe düşkün aydınlar, sınır tanımayan doktorlar bizde toplanırlardı. Annem bir banka soyguncusuyla hapishanede evlendi, sonra da Les Mains Libres’i (Serbest Eller/2010) çekerek kendi öyküsünü anlattı’ diyor Louis Garrel.

ESKİ KOMEDİLER TADINDA

Abel’in (Louis Garrel) 60 yaşındaki iyimser annesi Sylvie (Anouk Grinberg) soygun suçundan hapis yatan Michel’le ( Roschdy Zhem) evlenir. Karısını trafik kazasında yitiren, suçluluk duyan, annesinin mutlu olmasını isteyen Abel Michel’i izlemeye başlar, karısının arkadaşı Clémence’ta ona yardımcı olur. Sylvie-Michel, Abel-Clémence arasında geçen Masum romantik komedi, dramatik komedi, suç, serüven türlerini içeriyor. Uçukluk kaçıklık, gerilim, hafiflik, duygusallık, saçmalık arasında ustaca bir denge kuran yapım 1960- 70’lerin Fransız ve İtalyan komedileri tadında.

Bu insanlar birbirlerini seviyorlar, kırıyorlar, yalan söylüyorlar, birbirleriyle ilgileniyorlar. Abel her ne kadar filmin en aklı başında, sıkıcı, gergin, kötümser karakteri olsa da bir süre sonra onlara ayak uydurup mutlu oluyor. Özellikle havyar yüklü kamyon soygunu ve Hızlı ve Öfkeli’yi gölgede bırakacak araba takip sahneleri filmin en eğlenceli kısımları. Jean-Claude Carrière, Christophe Honoré gibi iyi senaristlerle çalışan sinemacının senaryosunu bu kez Tanguy Viel yazdı.

Diyaloglar içten, eğlenceli, uçuk. 1950’lerin popüler şarkıları I Maschi (Gianna Nannini), Une autre histoire (Gérard Blanc), Nuit Magique (Catherine Lara) filmin atmosferine çok uygun. Garrel yer yer görüntüyü ikiye-üçe bölerek gerilimin ustası Hitchcock’a da gönderme yapıyor Oyucuların enerjileri dorukta. Kendiliğinden doğan coşku, heyecan, canlılık, tempo, vodvil, parodi,abartı, melankoli dolu, Anouk Grinberg, Louis Garrel, Roschdy Zem, Noémie Merlant’nın oynadığı Masum gösterime girdi.