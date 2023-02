Mehmet Aksoy’un yakınları enkaz altında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 05:07

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde sanat dünyasından da çok kişi yakınlarını kaybetti. Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğeni, Hatay Antakya’da göçük altında kaldı. Günler sonra çıkarılan Aksoylar kurtarılamadı.

Telefon ile ulaştığımız Aksoy, kardeşini, kardeşinin eşini ve kızını Mersin’de toprağa verdiklerini ve İskenderun’da hâlâ enkaz altında olan yeğeni için yola çıktıklarını söyledi. Aksoy, “Çok ama çok üzgünüm. Bu aslında ülkemizin insani değerlerinin çöküşü ve göçük altında kalan insani değerlerdir. Ülkemizde değerlerimiz para olmuş. Bunu bire bir her fırsatta yaşıyor ve görüyoruz. Bu süreçte çocuklara para dağıtıldığını görmek beni çok üzdü. Al bakalım, gör bakalım gibi bu çok aşağılayıcı bir tutum, tek bildikleri şey para ve onlar için para her şeyi halleder anlayışı...” dedi. Aksoy bu süreçte her şeye rağmen insani durumlar yaratabilmenin öneminden bahsetti ve ekledi: “Bizi mutlu eden şeyler insanların, daha doğrusu babaların, annelerin çocukları için kendinden vazgeçmiş tavırları insanlığa dair bir umut aslında.

Siyasi duruma gelince; politikacıların her şeyden siyasi kâr etme duygusu beni delirtiyor. Her durumda çıkarcılık çok ayıp. Biz toplum olarak bunu hak etmiyoruz. Günlerce göçük altında kaldılar yardıma giden kimse olmadı. Hatay için de yalvar yakar yardım istedik. Hatay sanki başka bir ülke hissine kapıldım o süreçte. Bu tavır neden! Hatay mesela neden sona bırakıldı. Bunlar insanlık adına utanç verici.

Diğer bir yandan ise başka ülkelerden yardıma gelen hiç tanımadığımız insanlar göçük başında ağlıyorlar. Bu sahneleri unutmayalım ve yüceltelim. Bu taraftan bakınca ise yani bu insanları da görünce olay bambaşka” diyor.