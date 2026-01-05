Metin Çulhaoğlu’nun Seçme Yazılar’ı okurla buluştu

Yordam Kitap, Türkiye’de Marksist düşüncenin önde gelen isimlerinden Metin Çulhaoğlu’nun yarım yüzyılı aşan teorik ve politik üretimini dört ciltlik kapsamlı bir derlemeyle yayımladı. Doğruda Durmanın Felsefesi: Seçme Yazılar başlığını taşıyan çalışma, Çulhaoğlu’nun 1970’li yıllardan 2022’deki vefatına kadar uzanan yazarlık serüveninin temel metinlerini bir araya getiriyor.

Dört ciltten oluşan derleme, Çulhaoğlu’nun farklı dönemlerde çeşitli dergi ve yayınlarda yayımlanmış, önemli bir bölümü bugün artık kolayca erişilemeyen makaleleri ile kitap bölümlerini kapsıyor. Böylece uzun yıllara yayılan teorik ve politik birikim, ilk kez bu ölçekte ve bütünlük içinde okurun erişimine sunulmuş oluyor.

Makaleler, ilk yayımlandıkları tarihler esas alınarak kronolojik bir düzenle bir araya getirildi. Buna göre birinci cilt 1970–1989, ikinci cilt 1990–1997, üçüncü cilt 1998–2005, dördüncü cilt ise 2006–2022 yılları arasında kaleme alınan yazılardan oluşuyor. Bu yapı sayesinde, Türkiye sosyalist hareketinin farklı dönemlerine eşlik eden tartışmalar, aynı bakış açısından izlenebilir hale geliyor.

Her cilt kendi içinde tematik bölümlere ayrılırken, bölümlerin başına metinlerin bağlamını ve dönemin tartışmalarını çerçeveleyen kısa açıklayıcı notlar da eklendi. Yaklaşık 2200 sayfalık hacmiyle Doğruda Durmanın Felsefesi, ekonomi politikten sosyalist strateji tartışmalarına, sınıf ve parti sorunlarından devlet, demokrasi ve modernleşme değerlendirmelerine uzanan geniş bir içeriği kapsıyor.

Farklı dönemlerde dergilerde, kolektif kitaplarda ve çeşitli yayın organlarında yer almış bu metinler, Türkiye’de Marksist kuram ve sosyalist siyaset tartışmalarının son elli yılına dair kapsamlı bir panorama sunuyor. Özel kutusu içinde satışa sunulan dört ciltlik derleme, hem dönemin tartışmalarını izlemek isteyen okurlar hem de Çulhaoğlu’nun teorik-politik birikimini toplu halde okumak isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı olarak dikkat çekiyor.