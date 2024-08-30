MHP'li belediyeden Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 18:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 18:00

MHP’li Sarıçam Belediyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hayranı olduğu Ferdi Tayfur'un adına Adana'da bir müze ve sanat parkı yapacak. Adana’nın kurtuluş günü olan 5 Ocak’ta açılması planlanan parkta, Tayfur’un şarkı isimlerinin verileceği yazlık sinema ve dinleti alanı olacak.

Adana'nın merkez ilçesi Sarıçam'da belediye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayranı olduğu ve zaman zaman sosyal medyadan şarkılarını paylaştığı Ferdi Tayfur’un adının verileceği müze ve sanat parkı yapacak. Belediye, Bahçeli'nin talimatı üzerine Adana'nın da kurtuluş günü olan 5 Ocak tarihinde müzeyi açmak için çalışmalara başladı.

Proje kapsamında parkta, Tayfur şarkılarının isimlerinden oluşan "Emmioğlu" yazlık sineması, "Merak Etme Sen" dinleti alanı gibi bölümler yer alacak.