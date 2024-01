Minyonlar geri döndü! Çılgın Hırsız'ın dördüncü filminden ilk fragman...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 20:07

Güncelleme: 29.01.2024 - 20:07

"Despicable Me 4" filmi için yayımlanan ilk fragman, Gru ve Minyonlar'ın geri döndüğünü gösteriyor. Steve Carrell'ın seslendirdiği Gru, iyilik yapmaya ve ailesini bulmaya çalışan bir süper kötüyü canlandırıyor. Filmde Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Steve Coogan, Chris Renaud, Dana Gaier ve Pierre Coffin gibi isimler de önceki bölümlerde olduğu gibi yer alıyor.

"Despicable Me 4", Will Ferrell, Joey King, Sofia Vergara, Stephen Colbert, Chloe Fineman ve Madison Polan'ın seslendireceği yeni karakterleri de tanıtıyor. Will Ferrell, Gru'nun yeni düşmanı Maxime Le Mal'i seslendirirken, Sofia Vergara da Maxime'in kız arkadaşı Valentina'yı canlandırıyor.

İlk filmde Gru üç kız evlat edinirken, ikinci filmde Gru Lucy Wilde (Kristen Wiig tarafından seslendiriliyor) ile aşkı bulmuştu. Dördüncü filmde ise aileye yeni bir üye daha katıyor: oğulları Gru Jr.

"Despicable Me" serisi, önceki filmleriyle dünya çapında büyük bir başarı elde etmiş ve Minyonlar gibi ikonik karakterleriyle biliniyor. "Despicable Me 3", 2017'de gişede 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek "Shrek" serisini geçerek en çok hasılat yapan animasyon film serisi unvanını kazandı.

Yapımcılığını Illumination'ın kurucu ortağı Chris Meledandri'nin üstlendiği filmde yönetmen koltuğunda Chris Renaud ve Patrick Delage oturuyor. Senaryoyu ise Mike White kaleme alıyor. Filmin 3 Temmuz 2024'te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.