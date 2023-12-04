Muğla’da "Yaşam Resim Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:21

Güncelleme: 04.12.2023 - 14:21

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı anısına plastik sanatlar alanında Cumhuriyet’in yetiştirdiği sanatçıların çalışmalarını desteklemek ve sergilemek amacıyla düzenlenen, 57 sanatçının 69 eserle katıldığı “Muğla’da Yaşam” temalı resim yarışması ödül töreni Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Muğla’da Yaşam resim yarışması ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla’da Yaşam resim yarışması seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Dokak, Prof. Dr. İsmail Özgür Soğancı, Prof. Dr. Lale Altınkurt, Prof. Dr. Şemsettin Edeer, Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu gibi değerli isimlerden oluştu ve 69 eserden 15’i sergilenmeye 15 tanesi de ödül almaya hak kazandı. Yarışmaya Bodrum ilçesinden katılan Selma Gümüş Muğla’yı güzellikleri, farklılıkları ile nasıl anlatırım diye düşünürken halk oyunları deneyimlerinden bir düğünü resme aktardığını söyledi ve resim hayatının başlangıcı olan bu yarışmayı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

BAŞKAN GÜRÜN: MUĞLA SADECE NÜFUSA KAYITLI OLANLARIN DEĞİL TÜM TÜRKİYE’NİN ŞEHRİ

Muğla’da Yaşam temalı resim yarışmasına Türkiye’nin 23 farklı ilinden katılım olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine teşekkür etti. Başkan Gürün; “Muğla dünyanın ve ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Turizm, tarım ve kültür kenti olan Muğla sadece nüfusa kayıtlı olanların veya üzerinde yaşayanların şehri değil herkesin şehri. Muğla’da Yaşam temalı resim sergisine ülkemizin 23 farklı şehrinden 69 eser katılımın olması da Muğla’nın bu özelliğini en güzel şekilde anlatıyor. Muğla’da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten büyük gurur duyuyor, yarışmamıza katılan tüm eser sahiplerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla’da Yaşam resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.

Muğla’da Yaşam resim yarışmasında ödüle değer görülen eserler; Birgül Ergün - Bir Varmış Bir Yokmuş, Burak Yiğit – Stratonikeia, Damla Karadere – Günler, Derya Abana - Kökleşme Muğla, Dilek Doğansel – Mavilikler, Emrah Akyüz - Muğla'da Hayatın İzleri, Fatma Şehnaz Şimşek - Azmak Nehri, Gülsüm Sahyar – Tarım, Güzin Dağsuyu - Kartografik Soyutlama, Hatice Alper – Boşluk, İçim Taşkın - Muğla'da Sokak, Oğulcan Öz - Kaunos Kral Mezarları, Salim Yılmaz – Mezatta, Selma Gümüş - Bizim Gızın Ağırlığı, Sultan Eyyup Kayhan - Muğla’ya Yaz Gelmeden Önce

Sergilemeye değer görülen eserler ise Ayla Erol - Maviye Yolculuk, Baran Alkaner - Muğla'da Yamaç Paraşütü, Barış Banaz - Bereket Sofrası, Düriye Adalı - Menteşe Perşembe Pazar Yeri, Ender Ermiş – Miras, Engin Suluyer - Muğla Ruhu, Gülsüm Sahyar - Muğla'da Orman Yaşamı, İrem Kayar – Avlu, Mehmet Emin Acun - Muğla'da Bir Yörük Ailesi, Mehmet Emin Acun - Muğlalı Kadınlardan Bir Görünüm, Pınar Çekiç - Ağaçlı Yol, Sultan Eyyup Kayhan - Muğla ve Bellek, Uğur Akın - Untitled No:160, Vildan Aybüke Kırantay - Her Yerde Yaşam, Yunus Arslan - Kırmızı.