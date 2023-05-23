Müzedeki Sergide Doğal Baskı Sanatıyla Büyülenin!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:20

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:20

Yasemin Kalyoncu'nun doğal baskı sanatıyla yaratılan eserleri, bitkiler ve çiçeklerin büyülü dünyasını yansıtıyor. Sergide kullanılan malzemeler, özenle toplanmış bitki ve çiçeklerdir. Suluboya kağıdı arasına dikkatli bir şekilde yerleştirilen materyallerin, özel bir solüsyon içinde yaklaşık bir saat boyunca kaynatılıp soğuması beklenir. Sonrasında, katmanları açarak bitkiler temizlenir ve özenle kurutulur. Bu açma işlemi her seferinde heyecan verici bir sürprizle karşılaşılmasını sağlar. Sonuçları önceden tahmin etmek mümkün olmasa da, ortaya çıkan desenler ve dokular her zaman büyüleyicidir.







Kalyoncu, kurumuş kağıtları ustaca ütüler ve renkleri sabitleyerek eserlerini tamamlar. Son dokunuş olarak, suluboya ile resimler yapar ve her bir eseri kendi imzasıyla taçlandırır. Bu sanat formu, maceracı ve büyüleyici bir deneyim sunar. Ayrıca, sürdürülebilirlik ilkesine de bağlıdır. Sergideki bazı çalışmalarda, kompozisyon ve işçilik dışında, kullanılan bitki ve çiçeklerin dokuları ve renkleriyle oynanmaz. Kalyoncu, eserlerini tamamladıktan sonra sadece imzasını atar. Elbette, bu aşamaya gelene kadar harcadığı emek ve işçilik de göz ardı edilemez.





Bu özel sergi, tarihi mekan olan Küçük Ayvasıl Kilisesi'nde müzeler haftası dolayısıyla düzenlenmiştir.

Burası, doğal baskı sanatının mistik ve zamansız atmosferiyle mükemmel bir uyum sağlar. Ziyaretçileri doğanın büyülü dünyasına çeken Kalyoncu'nun eserleri onlara, sanatla doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir deneyim sunar.





Yasemin Kalyoncu'nun doğal baskı sanatıyla bezeli sergisi, müzeler haftasında unutulmaz bir etkinlik olacak. Bu sergi, doğal malzemelerin yaratıcılıkla buluştuğu, doğanın gücünü ve sanatın sınırlarını keşfettiğiniz bir sergi olacak. Yasemin Kalyoncu'nun eserlerinde, bitkilerin ve çiçeklerin doğal dokuları ve renkleriyle oluşturulan büyüleyici kompozisyonlar gözler önüne serilecek.





Sergi boyunca, doğal baskı sanatının nasıl bir yolculuğa dönüştüğünü adım adım keşfedeceksiniz. Bitki ve çiçeklerin toplanması, kompozisyonun oluşturulması, kaynatma ve açma süreci, renk sabitleme işlemi ve son olarak suluboya ile yapılan resimler... Her bir aşama, Kalyoncu'nun emeği ve sanatsal vizyonunu yansıtacak.





Yasemin Kalyoncu'nun doğal baskı sanatıyla hazırlanan sergisi, sanatseverlerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekecek. Doğanın zenginliklerinin sanatla buluştuğu bu sergi, sizi büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Tarihi Küçük Ayvasıl Kilisesi'nde gerçekleşecek olan sergi, müzeler haftasının bir parçası olarak sanatseverlerle buluşacak.





Sergi tarihleri olan 18-31 Mayıs 2023 arasında, Küçük Ayvasıl Kilisesi'ne adım atarak doğal baskı sanatının mistik dünyasına dalabilir, Kalyoncu'nun eserlerindeki detayları keşfedebilir ve doğa ile sanatın buluştuğu bu büyüleyici sergiyi deneyimleyebilirsiniz. Bu sergi size, sanatın ve doğanın gücünü aynı anda hissettirecek unutulmaz bir deneyim sunacak.





Yasemin Kalyoncu Kimdir?





Yasemin Kalyoncu, 1972 yılında Trabzon'da doğmuş bir sanatçıdır. Eğitim hayatına Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde başlamış ve buradan mezun olmuştur. Kalyoncu, öğretmenlik kariyerine başladıktan sonra Batman ve Trabzon gibi şehirlerde görev yapmıştır. Aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Desen ve Yazı dersleri vermiştir.





Sanat eğitimine olan ilgisi ve yeteneğiyle öne çıkan Kalyoncu, Ankara'ya atandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde resim öğretmeni olarak çalışmıştır. Bu dönemde fon resimleri, afişler, logolar, kapaklar ve kostüm tasarımları gibi farklı alanlarda görev almıştır. Ayrıca Ankara Hizmet içi Eğitim Enstitüsü'nde minyatür, tezhip ve hüsnü hat kurslarına katılmıştır.





Trabzon'a dönüş yapan Kalyoncu, Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde görevine devam etmektedir. Sanatçı, kişisel sergilerin yanı sıra birçok karma sergiye katılmış ve uluslararası çalıştaylara iştirak etmiştir. 2014-2015 yıllarında ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kitap yazım komisyonunda görevlendirilerek Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nde okutulan bir kitapta yazar olarak çalışmıştır.





Yasemin Kalyoncu'nun çalışmalarında müziğin etkisi ve yaşamın ritmi ön plandadır. Lekesel etki ve desenler, eserlerinde dikkat çeken unsurlardır. Sanatçı, müzikle resim arasındaki etkileşimi, insan ve yaşamın etkileşimi olarak ifade ederken, mitolojik öğeleri eserlerinde kullanarak kendine özgü bir yorum yapmaktadır.





Kalyoncu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve uluslararası platformlarda sergiler düzenlemekte ve sanat çalışmalarına özel atölyesinde devam etmektedir.



