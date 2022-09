Müzik Vitrini

02 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Fırsattan istifade Britney düeti

En son 2000 senesinde Billboard Hot 100 listesine ancak 49 numaraya kadar yükselerek “Someday Out of the Blue” parçasıyla giren Elton John, bu yaz adeta hit makinesi ve dans müziğinin son süperstarı Dua Lipa ve Avustralyalı prodüksiyon üçlüsü Pnau sayesinde “Cold Heart” parçasıyla ilk 10’da 7 numaraya kadar yükselerek sürpriz bir çıkış yapınca anlaşılan gözleri parladı. Eski şarkılarını cilalamaya devam ediyor.

Yeni şarkı formülü

Yazın hitlerinden “Cold Heart”, Elton John’ın “Sacrifice” parçasından can alıcı bir alıntıyla birlikte “Rocket Man”, “Kiss the Bride”, “Where’s the Shoorah” şarkılarının melezi olarak listelerde Dua Lipa’dan gaz alınca Sir John vaktinde üstenci bir tavırla ve sert eleştirilerle yerden yere vurduğu Britney’nin de kapısını çaldı. Çok büyük konuşmayacaksın Elton amca! Velhasıl yeni parçası olan Britney ile düeti “Hold Me Closer” vitrinde. Yumuşak bir kulüp dans şarkısı havasındaki parça maalesef en fazla “Eh fena değil işte” dedirten türden. Şarkı Elton John’ın listelerde çok da büyük hit olmayan 1972 yılından şarkısı “Tiny Dancer” türeviyle yeni bir şarkı formülü. Parçada Elton’ın orijinal şarkıdaki vokalleri uzaydan gelirken beğenmediği Britney çok daha içten söylüyor ve meşhur ikonik bir “baby” vokali de fırlatıyor oysaki Elton’ın yeni vokalleri çok filtreli.

Yumuşak bir geri dönüş

Tabii Britney, tüm dünyada gündem olan büyük eziyeti, babasının 13 yıllık yasal esaretinden kurtulduktan sonra ve tüm hayranları yaklaşık altı yıldır yeni bir materyal beklerken bu mükemmel sansasyon imkanından ilk olarak huysuz, fırsatçı bir ihtiyara dönüşen Elton John faydalandı. Pop kraliyetinin dijitalle dengeler değişmeden önce Madonna ve Michael Jackson’dan sonra son prensesi Britney kırılgan temiz kalbiyle John’la stüdyoya girdi tabii. Şarkının sözleri de duygusal ve ama Britney açısından yumuşak bir geri dönüş.

Selin’e dikkat

Kusursuz pop yıldızımız Sertab’ın, sosyal medyada dolanırken tesadüfen bir performansıyla karşılaşıp geniş kitlelere tanıştırdığı Selin, Warner Music çatısı altında, prodüktörlüğünü Gil Lewis’in yaptığı “Cool” adında mükemmel bir pop şarkısına imza atmış. Epeyce uzun bir zaman İngiltere’de farklı mekanlarda sahne alan Selin’in İngilizce kaydettiği şarkıda, İngiltere tecrübesi de hissediliyor. Selin, şarkıyı birçoklarının aksine özenti bir tavırla değil, aksine doğal bir tavırla sesine, diline yakışarak söylemiş. Şarkının söz ve bestesine Selin, Micky Blue ve Gil Lewis ile imza atmış.