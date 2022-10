Müzik vitrini

28 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Yeni bir Taylor Swift

15 yılı aşkın, pırıltılarla dolu kariyerinde country pop çıkışlı dev bir pop yıldızına dönüşen ve son olarak Indie folk sularında yüzdüğü nefis işlerinin ardından, 10. stüdyo albümü “Midnights” ile yayımlanır yayımlanmaz dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran Taylor Swift, yaşının ve müzikal yolculuğunun olgunluğunu alternatif pop şarkıları tadıyla ortaya koyuyor. Yıllardır birlikte iyi işlere imza attığı prodüktör şarkı yazarı Jack Antonoff’un ortaklığında, uyku tutmayan gecelerde yazdığı 13 şarkıdan oluşan “Midnights” albümünde Taylor, şarkı yazarı şarkıcı kimliğiyle ve onu süperstarlığa yükselten hikâye anlatma becerisiyle bu kez “hayatın duygusal açıdan istismar edici” olduğunu söylediği “Snow On The Beach” şarkısı gibi hemen her şarkısında duygularını çok güzel ifade ediyor. Gerçi Taylor Swift’in bu parçada Lana Del Rey’i misafir etmesi benim için asla sürpriz değil. Yaz başında yayımladığı, Delia Owens’ın “Where The Crawdads Sing” adlı ilk romanının (Bizdeki adıyla Kya’nın Şarkı Söylediği Yer) sinema uyarlaması için kaydettiği şarkısı “Carolina” parçasındaki siren büyüsü ve söyleyiş biçiminin adeta Lana Del Rey’in “kendine has düş gibi şarkı söyleme” biçiminin kopyası olduğunu yine köşemde yazmıştım. Tabii Taylor’ın işlerinde imzası olan Antonoff’un da Lana Del Rey ile de çalışan bir isim olarak bu işte parmağı var.

Yeni rekorlar

İlk günde Spotify üzerinden 184.6 milyon dinlenmeye ulaşan albüm, “Spotify üzerinden 24 saat içinde en çok dinlenen albüm” ve “Yayınlandığı gün en çok dinlenen albüm” rekorlarını kırmakla kalmıyor, tüm Taylor şarkıları da tek günde 228 milyon dinlenmeye ulaşarak “Bir günde en çok dinlenen yıldız” unvanını getiriyor. Tüm rekorları Drake’in elinden alan 11 Grammy ödüllü Taylor Swift, yeni albümde bana kalırsa öncelikle şarkı sözleriyle daha alternatif ve sıra dışı bir çizgi yakalıyor.

Endüstrinin aklını başına getiriyor

Müzikal olarak kimi yerde daha önce de denediği synth pop tarzında şarkılara yer veren Swift, özellikle “Yaz bitti, hasret devam ediyor” diyerek başladığı ve hikâyenin içine çektiği “You’re On Your Own, Kid” şarkısında tam bir Indie pop kıvamı tutturmuş, şahane olmuş. Albümde intikam sözleriyle ve müziğiyle dikkat çeken şarkılarından biri olan “Vigilante Shit” parçasında da altyapısıyla Indie dans türüne göz kırpıyor ve vokaliyle adeta oyunlar oynuyor. Albümün çıkış şarkısı “Anti-Hero” tipik eğlenceli bir Taylor Swift şarkısı ancak sözlerinde bu kez “giden ya da terk eden sevgili” değil, acımasızca kendini eleştiriyor ve ekliyor: “Yaş alıyorum ama akıllanmıyorum”. Oysaki Taylor özellikle pop endüstrisinin kadın yıldızları 25 yaşından sonra ihtiyar popçu saydığı düzeni yıkıyor ve endüstrinin aklını başına getiriyor. Ellerine sağlık.