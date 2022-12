Müzik Vitrini

02 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Ellie Goulding kulüpleri yıkacak

Müzik vitrinindeki yeniler arasında, İngiliz pop dans süperstarı Ellie Goulding’in ekim başında yayımladığı ve Brezilyalı DJ prodüktör Alok ve İngiliz DJ prodüktör Sigala ile ortak çalışması olan “All By Myself”in yepyeni bir kulüp versiyonu yayımlandı ki şarkıyı tam anlamıyla uçurmuş. Hali hazırda şarkının orijinalinde de çok şık bir alıntı yaptığı efsanevi Depeche Mode şarkısı “Enjoy The Silence” yeni kulüp remiks sayesinde iyice epik bir havayla şarkıyı dinlerken bambaşka duygulara götürüyor. Şarkı yeni haliyle ve daha kuvvetli çarpan baslarıyla her nerede olursanız olun, gözünüzü kapayıp kendinizi dans ederken hayal edebileceğiniz kadar güçlü bir kulüp parçası olmuş. Bu arada şarkıyı beğenen sadece ben de değilim, DJ Alok’un bir söyleşide aktardığı kadarıyla elektronik müziğin devleri Depeche Mode’ dan Dave Gahan ve Martin Gore da şarkının yeni haline bayılmış. Bir güzel haber daha var ki Ellie Goulding yakında piyasaya çıkacak yeni albümünün, baştan sona yüksek tempolu ve elektronik bir pop dans albümü olacağı müjdesini veriyor, anlaşılan kulüpleri yıkacak.

Billie Toppy

Bu aralar müzik vitrinine çıktığından beri kulağımdan düşmeyen bir şarkı var ki yazmak için daha fazla geç kalmak istemedim. Olur da hâlâ keşfetmeyenleriniz varsa mutlaka dinleyin: “Billie Toppy”. Vokallerde Emmanuelle Proulx, gitarda Jessy Caron ve klavyede Dragos Chiriac olmak üzere üç kişiden oluşan Kanadalı Indie grup “Men I Trust” aslına bakarsanız bugüne kadar beş stüdyo albümü çıkardı ama önceki şarkılarının aksine Montreal’li üçlünün yüksek enerjili “Billie Topy” parçası punk havasıyla dinler dinlemez tavlıyor ve son iki aydır en çok dinlediğim şarkılardan. Kimi yerde 90’ların alternatif rock şarkılarını hissettiren, arka planda synth ve güçlü bir bas gitarla dinleyen, herkese enerji verebilecek şarkının sözlerinde serseri bir ilişki var. Şarkının klibi de çok orijinal. Klipte grubun ırmak sesli solisti Emma, gülümseyen bir ifadeyle arkada gri bulutlar önünde sanki gökyüzündeymiş gibi ahşap bir salıncakta baştan sona sallanıyor. Bana kalırsa yılın en iyilerinden. Bu arada son şarkıları ‘Girl’ zamansız diyebileceğiniz türden bir Fransız pop havasında. “Girl”, yarı İngilizce, yarı Fransızca sözleriyle karanlık, melankolik ve hisli bir şarkı olarak sağlam şarkı. Unutmadan belirteyim, son şarkıda bu kez Jessy ve Dragos’un vokalleri öne çıkıyor.