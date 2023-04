Müzik vitrini: Ashnikko isyanına ortak ediyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Yeni şarkılar, nihayet 2 Haziran’da çıkacak “Weedkiller “isimli ilk albümünü de müjdeliyor. “Worms”, şarkısının nakaratında ironik bir şekilde tıpkı sözlerde geçen “beynindeki solucanlar” gibi nakarat da aklınıza yapışıyor. Elektronik, R&B ve hip hop melezi şarkının melodisi, dans enerjisi ve sözleri dilinize dolanıyor. Bu arada “Worms”, gerçeküstücü sözleri ile kimi yerde dünyanın yanan gidişatına da göndermeler yapıyor. Raman Djafari’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve yarı animasyon, distopik bir dünya yarattığı klibini de mutlaka görmeniz lazım. Bana Björk’ün klipleriyle hepimizi hayran bıraktığı dehasını ve fantastik yaklaşımını hatırlatıyor.

ÖFKELERDEN ARINDIRIYOR

Ashnikko’nun yeni şarkılarından, “You Make Me Sick” ise avaz avaz söylenecek bir şarkı. Ashnikko, “You Make Me Sick” ile içindeki öfkeyi öyle bir döküyor ki sizi de şarkının içine çekip, isyanına ortak ediyor. Şarkının agresif ve yüksek enerjisi Ashnikko’nun isyanına güç katarken, birlikte hayata olan tüm öfkelerinizden arınıyorsunuz. Ashnikko, ilk mixtape mini albümünü 2021 yılında yayımlamış ve “Daisy” şarkısıyla turnayı gözünden vurmuştu. “Daisy” şarkısındaki güçlü, düzene başkaldıran feminist tavrını yeni şarkısında da sürdürüyor. Ashnikko’nun endüstriyel müziklerle elektroniği ve hip hop tarzını buluşturduğu “endüstriyel trap”, her ne kadar agresifliği açısından farklı olsa da esprili diliyle bana kimi yerde 90’lar hip hop devi Missy Elliott’un durumlarla dalga geçtiği, gülümseten sözlerini ve tavrını hatırlatıyor. Ashnikko, bana kalırsa uluslararası bir süperstar kumaşına sahip, nitekim süperstar haline gelen Doja Cat’in geçmiş hitlerinden “Boss Bitch” şarkısında da imzası var. Genç şarkıcı ayrıca Lady Gaga’nın “Dawn Of Chromatica” adını verdiği “Chromatica” remiks albümüne de konuk olmuştu. 1996 Amerika, North Carolina doğumlu Ashton Nicole Casey, sahne adıyla Ashnikko, 16 yaşında babasının işlerinden dolayı önce Estonya’da sonra Litvanya’da da zaman geçirmiş. Farklı kültürlerden beslenen Ashnikko, müziklerinde de türleri aşan bir orijinallik yakalıyor. 18 yaşında tasını tarağını toplayıp Londra’ya yerleşen Ashnikko, müzik vitrinindeki en özgün feminist şarkıcı-şarkı yazarlarından biri. Mutlaka eski, yeni tüm şarkılarına göz atın…