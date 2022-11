Müzik Vitrini: Spice Girls şenliği

14 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Tüm zamanların en dev, en eğlenceli pop gruplarından İngiliz Spice Girls, enerji dolu “Spiceworld” albümlerinin 25. yılını özel bir yıldönümü albümü yayımlayarak kutluyor: “Spiceworld 25”. Grup, canlı performanslarından özel kayıtlar, hiç yayımlanmamış yeni düzenlemelerle dolu albümlerini müzik vitrinine yeniden kazandırarak şu aralar tüm dijital platformları ve hayranlarıyla da sosyal medyayı şenlendiriyor. Spice Girls hayranlarının bayıldığı ve daha önce bir içecek kampanyasında kullanılan “Step To Me” parçası da global olarak ilk kez bu albümde yayımlanıyor. (Aslında parça, 1997 yılında Spiceworld albümünün Japonya baskısında da yer almıştı.) “Step To Me” keyifli bir funk pop, gitar riffleri de oldukça enerjik. Vaktinde albümün meşhur çıkış şarkısı olan “Spice Up Your Life”, bizde de radyolarda çok çalınırdı ki bu albümde meşhur DJ prodüktör David Morales remiksiyle tam anlamıyla bir latin partisi yaratıyor.

İSTANBUL KAYDI DA VAR

Albümdeki yeni şarkılardan biri de partilerde çalabileceğiniz, en büyük hitlerinden oluşan 15 dakikalık bir potpuri olan “the Spice Girls Party Mix”. Albümde Madrid, Manchester, Toronto gibi büyük şehirlerde verdikleri konserlerden alınan konser kayıtları arasında, Ekim 1997 döneminden, İstanbul konserinden alınan “Move Over” parçasının kaydı da var. Açıkçası bu albümdeki en özel şarkı benim için hep “Viva Forever” oldu. Melodisi, sözleri, hüznü ve gitar eşliğiyle duygu dolu kusursuz bir pop şarkısı olan “Viva Forever” için 25. yıl versiyonunda, John Themis imzalı bir ambient versiyonu var.

25. YIL

Bu arada kızlardan Emma Bunton, şu günlerde özel Christmas performanslarına hazırlanırken, geçtiğimiz günlerde gruptan en sevdiğim isim “Sporty Spice” lakaplı Melanie C., Attitude dergisinin ödül töreni gecesinde uzatılan mikrofonlara yeni bir turne daha istediğini ifade etti. Ayrıca çok yakında yönetmen koltuğunda Jason Hehir’in oturduğu yeni bir “Spice Girls” belgeseli de geliyor. Jason Hehir, Netflix’in Emmy ödülü alan Michael Jordan’ın “The Last Dance” belgeselinin arkasındaki isim. Hehir, müzik dünyasından pop cazcı Michael Buble’nin, Madison Square Garden dokümanterini de çekmişti. Spice Girls’ün, 1997 yılında yayımlanan “Spiceworld” albümü tüm dünyada bugüne kadar 14 milyondan fazla sattı. Darısı dijitalde yayımlanan anılarla dolu “Spiceworld 25” albümünün başına.