Müzik Vitrini: Zarif melankoli

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:39

Çok da uçuyor değil aslında hafif kederle dalgalanıyor. Üniversiteden arkadaşı Can Özen ile kurduğu The Away Days grubu için de hâlâ birlikte üreten söz yazarı, vokal ve gitarist Sezer Koç, nihayetinde ilk solo albümü “Sadece Bi Rüya” ile melodileriyle güçlü, kendine has melankolik bir dünya yaratmış. Parçalarını dinlerken kimi yerde sözleri de derinden hissettirerek kendi hüznünün içine çekiyor. Albümdeki favori şarkım “Saat On İki”, özellikle şarkının sakin söylediği yerlerinde adeta bir rüyaya çekerken parça altyapısındaki canlılığına rağmen yine albümün ruh halini en iyi tanımlayan zarif melankoliyi kaybetmiyor. Öğrendiğim kadarıyla çocukluğunda aile meclislerinde de sazla sözle büyüyen Koç, 11 yaşında gitar çalmaya başlamış. Albümün açılış şarkısı “Noksan” sanki 2000’lerin bağımsız filmlerinden birinin sonunda jenerikler akarken duyduğunuz türden acı tatlı hikâyesi olan bir indie pop havasında. Şarkılarının sırrı da burada. Bana göre hepsinin bir hikâyesi var.

Sezer Koç, 9 Şubat Perşembe akşamı Salon İKSV sahnesinde olacak. Sezer Koç’a, gitar ve klavyede yakından tanıdığım pırıl pırıl da bir ruhu olan Mert Sarıkaya, klavyelerde Oğuz Akyüz, bas gitarda Vincent Baykal Ada ve davulda Bartu Özbatur eşlik edecek. Günlük hayatınızı unutturarak sizi duygu dolu başka bir dünyaya götürecek genç ve güzel insanları kaçırmayın.

SAZI SÖZÜ AŞK

Müzik vitrinindeki yeniler arasında, sazından sözünden tüm duygularını ne kadar yoğun yaşadığını hissettiren Onurr’un üçüncü albümü “Methiyeler” de var. 27 Ocak’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan albümde yer alan 10 şarkının da sözü, müziği ve düzenlemesi Onurr’a ait. Synth pop ve Akdeniz pop havası yakalayan albümde dinleyiciyi yine Onurr ‘un kendine has sözleri ve söyleyişi yakalıyor. Daha önceden yayımlanan ve albümün müjdesini veren iki şarkı “Seyran-ı Bela” ve” Hürmet” albümün hali hazırda güçlü pop şarkıları. “Seyran- ı Bela”, kıymeti gittikçe artacak alternatif bir dans hiti. Şarkıda da söylediği gibi belli ki Onurr aşkı da kederi de tavanda yaşayanlardan... Onurr’un söyleyişinde ve sözlerinde, Sezen Aksu’nun 80’lerde yayımlanan albümlerinin devamı gibi hisli ve âşık bir tat alıyorsunuz. Nitekim “Derbeder” parçasında da Onurr adeta bir aşk ayini yapıyor... Velhasıl şarkılar aşka kıymet verenlerin seveceği, kimi yerde hüznün coşkusunu da dans altyapılarıyla veren özgün bir albüm. Benim vurulduğum şarkı, flamenko tadı veren tutkulu bir aşk şarkısı olan “Delice”.