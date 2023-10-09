Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülleri belli oldu

Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:02

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:02

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'nü bu yıl kazananlar belli oldu. Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde Türkiye'deki eğitim atılımlarına katkılarda bulunmuş olan Nafi Atuf Kansu'nun torunları tarafından konulan ödülün Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Berna Aslan, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Doç. Dr. Ümüt Akagündüz ve Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman'dan (aile adına) oluşan seçici kurulu; bu yıl kitap dalında bir seçim yapmadı. Makale dalında Prof. Dr. Ali E. Şahin (Hacettepe Üniversitesi), Dr. Nergiz Kardaş İşler (Hacettepe Üniversitesi) ve Dr. Saadet Zoraloğlu'nun (Başkent Üniversitesi) ortaklaşa hazırladıkları "4+4+4 Düzenlemesiyle Farklı Yaşlarda İlkokula Başlayan Öğrencilerin Akademik Performanslarının LGS Verileri Temelinde Analizi" adlı ortak çalışmaları oy çokluğu ile ödüle uygun görüldü. Doktora çalışması alanında da Dr. Ercan Aras'ın (Iğdır Üniversitesi) "Planlı Davranış Kuramı Yönelimli Psiko-Eğitim Programının Ergenlerin Pskilojik Yardım Alma Tutum ve Niyeti Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle hak kazandı. Ödüller, önümüzdeki günlerde kazanan bilim insanlarına bir törenle sunulacak.