NDS'de Leyla Pınar 6. Barok Şan Yarışması

Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:01

Güncelleme: 23.05.2024 - 13:01

İstanbul Barok Derneği tarafından, 2021'de hayata veda eden Leyla Pınar anısına düzenlenen 6. Leyla Pınar Barok Şan Yarışması 25-26 Mayıs tarihlerinde Notre Dame de Sion (NDS) Fransız Lisesi işbirliğiyle İstanbul'da yapılacak.

Yarışmadan önce 24 Mayıs 19.30’da, jüri üyesi Belçikalı kontratenor Dominique Corbiau ile Ayşe Nil Ülgener (klavsen), Alise Juska Savga (keman), Jülide Canca Eke (çello)'den oluşan İstanbul Barok NDS Konser Salonu’nda bir konser verecek.

İki yılda bir düzenlenen, 100'e yakın yarışmacının katılacağı üç aşamalı yarışma 25 Mayıs - 26 Mayıs günleri NDS Konser Salonu’nda yapılacak ve 19.30'da başlayacak final konserinin ardından gerçekleşecek ödül töreniyle son bulacak.

Lynn Trepel Çağlar başkanlığındaki jüride, Dominique Corbiau, Burak Onur Erdem, Nilgün Onat, Kaan Buldular, Ali Pınar ve Avusturyalı bariton Martin Kronthaler yer alıyor. Yarışmacılara piyanoda Paolo Villa eşlik edecek. Yarışmanın Onur Konuğu barok müzik uzmanı Alain Pacquier, birinci olan yarışmacıya Fransız Kültür Merkezi desteğiyle, sanat yönetmenliğini üstlendiği, Strazburg, 38. Festival de Musique de Sarrebourg’da bir resital verdirecek.