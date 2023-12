Netflix sevilen projelerinin yan dizilerini duyurdu!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 21:50

Güncelleme: 18.12.2023 - 21:50

Netflix'in orijinal içerik dünyasını genişletmeye odaklanıyor. Çok çeşitli orijinal programlarıyla tanınan yayın devi, şimdi büyük Hollywood stüdyoları arasında gözlemlenen endüstri trendine uymayı planlıyor ve hayranlarının en sevdiği yapımlardan bazılarını genişletecek.

Wednesday ve Peaky Blinders gibi son derece popüler diziler için spin-off şovlar yaratma planları da yeni TV projeleri aracılığıyla önemli bir genişleme için planlanıyor.

BİRDEN ÇOK PROJE YAPIM AŞAMASINDA

Yayın devi Netflix, hayranlarının en sevdiği dizi ve filmlerin birkaç spin-off'unu planlıyor. Yayıncının, heyecan verici franchise çağına girmek için mevcut fikri mülkleri etrafında geniş bir evren inşa etmeyi planladığı bildiriliyor.

Hayranlar en sevdikleri karakterlerin kendi dizilerine dönüşmesini dört gözle bekleyebilirler. Netflix, internet üzerinden eğlencenin geleceğine yönelik iddialı planlarını ortaya koyarken, şovlar bir spin-off alma potansiyeline sahip. Raporda aralarında Wednesday, Extraction ve Peaky Blinders'ın da bulunduğu çok sayıda dizi yer alıyor. Bunların dışında Stranger Things, fantastik drama The Witcher ve İspanyol soygun suç draması La Casa de Papel gibi dizilerin de spin-off dizilerine kavuşması bekleniyor.

WEDNESDAY

Başrolünde Jenna Ortega'nın yer aldığı Netflix dizisi Wednesday, yayıncı için büyük bir hit oldu. Kasım 2022'de yayımlanmasının ardından, geçen yıl 250 milyondan fazla izlenme sayısıyla platformdaki en popüler programlardan biri haline geldi. Ayrıca bu yılın ilk yarısında yayın platformunda en popüler 10 yapım arasında yer aldı.

Netflix, dizinin ilk sezonunun yedinci bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan Fred Armisen'in karakteri Fester Amca'yı takip eden bir spin-off ile diziyi genişletmeyi planlıyor. Olası spin-off hakkında daha fazla bilgi bulunmazken, raporlar yayıncının Wednesday'in başarısının ardından bir dizi Addams Ailesi şovu planladığını da öne sürüyor.

THE WITCHER

Liam Hemsworth, The Witcher dizisinin başrolünde Henry Cavill'in yerini almaya hazırlanırken, dizinin yapımcıları da başka bir spin-off ile evreni genişletmeyi planlıyor. Netflix halihazırda The Witcher başlıklı iki spin-off yayımladı: Nightmare of the Wolf ve The Witcher: Blood Origin.

Bununla birlikte, bu yılın başlarında, The Rats olarak bilinen tartışmalı haydut çetesini merkeze alan potansiyel bir spin-off dizisinin geliştirilme aşamasında olduğu bildirildi. Dizinin geliştirilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yayıncı aynı zamanda aile dostu bir animasyon dizisi üzerinde de çalışıyor.

PEAKY BLINDERS

Steven Knight'ın aynı adı taşıyan gerçek bir şehirli gençlik çetesine dayanan dönem suç draması Peaky Blinders, Cillian Murphy ve Helen McCrory'nin de aralarında bulunduğu bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizi altı sezon boyunca devam etti ve en iyi dizilerden biri olarak nitelendirildi. Netflix, Weinstein Company ve Endemol ile yaptığı anlaşma kapsamında dizinin ABD dağıtımını üstlendi.

Dizinin bir spin-off filmi çekilecek ve dizinin yaratıcısı kısa süre önce senaryo üzerindeki çalışmalarını bitirdiğini ve çekimlerin 2024 yılında başlamasının beklendiğini paylaştı. Knight, Radio Times'a verdiği son röportajda "Şu anda sadece son kısımları üzerinde çalışıyorum" dedi ve ekledi: "Planımız önümüzdeki yılın ortasında çekimlere başlamak." Knight ayrıca filmin Peaky Blinder'ın sonu olacağını ve dizinin başka bir spin-off serisinin olmayacağını da paylaştı.

STRANGER THINGS

Spin-off'u çekilecek bir diğer popüler ve hit Netflix dizisi ise Stranger Things. Bu yılın başlarında The Hollywood Reporter, Stranger Things evreninde geçen isimsiz bir animasyon dizisinin geliştirme aşamasında olduğunu ortaya çıkardı. Matt Duffer ve Ross Duffer dizide orijinal diziden herhangi bir oyuncunun yer alıp almayacağı konusuna açıklık getirmedi.

Animasyon dizisinin yanı sıra, Stranger Things'in geliştirilmekte olan isimsiz bir canlı aksiyon spin-off'u daha olduğu bildiriliyor ve Duffer Kardeşler ayrıca Londra'da Stranger Things adlı bir sahne gösterisini de duyurdular: The First Shadow adlı Londra sahne gösterisini de duyurdu. Spin-off'ların da 4 sezonu boyunca platformun en popüler dizilerinden biri haline gelen Stranger Things'e benzer bir performans sergilemesi bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL

La Casa de Papel'de tanıtılan karakter, dizi ve izleyicileri üzerinde derin bir etki bırakarak hayranlar arasında favori bir karakter haline geldi. Berlin'in, 2021'de Netflix'teki gişe rekorları kıran yayınını tamamlamasının ardından Money Heist'ın öncesini anlatan bir dizi olması bekleniyor.