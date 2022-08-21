'Nick Cave & The Bad Seeds' geceye damgasını vurdu
Avustralyalı rock grubu Nick Cave & The Bad Seeds, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Parkorman'da sahneye çıkan müzik grubuna, 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ev sahipliği yaptı. Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave, şarkılarını hayranları için seslendirdiğini belirterek, "Teşekkürler İstanbul, sizi seviyorum İstanbul" dedi.
Cave, 2018'deki İstanbul Caz Festivali kapsamında da konser verdiğini, geçen zamanın 4 yıl olmasına rağmen kendisine 2 yıl gibi geldiğini söyledi.
Söyleyeceği şarkılara ve hikayelerine ilişkin bilgiler veren şarkıcı, zaman zaman sahne önündeki hayranlarının ellerine dokundu, uzatılan kağıt ve eşyaları imzaladı.
Grup, Avrupa turnesi kapsamında gerçekleştirilen konserde, "Get Ready for Love", "There She Goes, My Beautiful World", "From Her to Eternity", "O Children", "Jubilee Street", "Bright Horses", "I Need You" ve "The Mercy Seat"in de arasında bulunduğu şarkıları seslendirdi.
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