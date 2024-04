Nur Esen’in eserleri “Tuvalimdeki Heykeller” sergisiyle Cumhuriyet’te

Yayınlanma: 26.04.2024 - 18:54

Güncelleme: 26.04.2024 - 18:59

Gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara Temsilciliği’nde bulunan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM), dün Nur Esen’in “Tuvalimdeki Heykeller” isimli resim sergisi düzenlendi. Birbirinden güzel eserlerin sanatseverlere sunulduğu sergiye, Gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Yazarımız Işık Kansu, A. Celal Binzet, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, ADD Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Oğuz Oyan, Mülkiye İş İnsanları Derneği Başkanı Gürcan Bulat ve yardımcısı Hikmet Yavuzyiğit, Bulgar Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Nora Cholakova ve Dr. Metin Aslan katıldı. Eserlerine ilişkin konuşan Nur Esen, “2015’ten bu yana yüksek dokulu çalışıyorum. Daha sonra heykele dönüştü. Heykel de yapıyorum, resim de yapıyorum. İkisini de birleştirmekten çok zevk alıyorum. Sanat içerisinde nereye konulur bilmiyorum ama cesur bir çıkış olduğunu düşünüyorum” dedi. Sergi, 9 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

NUR ESEN KİMDİR?

Erzincan'ın topraklarında doğan Nur Esen, sanatla iç içe bir yaşam sürdürdüğü eğitim hayatına Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı'nda başladı. Mürşide İçmeli Atölyesi'nden 1977 yılında mezun olan Esen, on bir yıl boyunca devlet memuru olarak çalıştıktan sonra, çocuklar için kaleme aldığı öykü ve masallar bazı çocuk dergilerinde yer aldı. Ancak asıl tutkusu resim ve heykeltıraşlıktı.1988 yılında Kopenhag'a giden Esen, burada çeşitli atölyelerde resim çalışmalarına devam etti ve tekstil alanında desen çalışmaları gerçekleştirdi. İlk kişisel sergisini 1994 yılında, heykel sergisini ise 1996 yılında açarak sanatseverlerle buluşturan Esen, yurt içinde ve yurt dışında birçok ortak ve karma sergilere katıldı. Ayrıca, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan Esen, derneğin yönetim kurulu üyeliği ve Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. Nur Esen'in sanat anlayışı, anlık etkilenmelerin dışa vurumu olarak tanımlanabilir. Gördükleri, dinledikleri, okudukları ve izledikleri, onun tuvaline yansıyan izlerdir. Özellikle heykel yapmayı seven sanatçı, heykellerini tuvale taşıyarak dokuları boyut kazandırmış ve resmin bütünlüğünü bozmadan heykelsi eserler ortaya koymuştur. Tuvalindeki heykelsi figürler, günün her saatinde farklı gölgeler oluşturarak eserlerine dinamizm katmaktadır. Esen'in sanatında coşku ve heyecan her zaman varlığını korurken, sanatçının arayışının hiçbir zaman son bulmayacağı da bilinir. Nur Esen'in son eserlerini görmek ve sanatının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak isteyen sanatseverler, Ankara'daki kendi atölyesindeki çalışmalarını ziyaret edebilir.