Nysa antik kentinde 2 bin kişi buluştu

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:00

Oyunun yazarı Güngör Dilmen’in 2012 yılında aramızdan ayrılmasının yıldönümünde, geceye 2 bin kişi katıldı.

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan “Ben Anadolu”, yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor. "Ben Anadolu"nun antik kentlerdeki serüveninin devam edeceği belirtiliyor.