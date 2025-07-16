Ödüllü yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla ziyaret edilemeyecek: Antalya Müzesi kapandı

Antalya Arkeoloji Müzesi, depreme dayanıksız olduğu ve artan depolama ihtiyacı gerekçesiyle yıkılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla bugünden itibaren ziyarete kapalı olacak.

Avrupa Konseyi tarafından “yılın müzesi” ödülünü alan Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkım kararına tepkiler sürüyor. Müzenin önünde toplanan gruplara ise kapı duvar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre, müze 16 Temmuz itibarıyla ziyarete kapatılacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YOK

Hatırlayalım: Müzenin yerine yapılacak yeni projenin maliyetinin 2.5 milyar lirayı bulacağı, eski müzenin restorasyonu için ise sadece 100 milyon lira harcama gerektiği açıklanmıştı. Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA), müzenin tamamen yıkılmasına karşı çıkarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuştu. Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği de alanın tescillenmesi için resmi başvurusunu yapmıştı.

Sonuç değişmedi.

Müzenin kapanmasından sonra sergilenen binlerce arkeolojik, etnografik eserin yeni müze yapılıncaya kadar nasıl muhafaza edileceği veya nereye taşınacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmedi.