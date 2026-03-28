Ödülünü Müjdat Gezen’den alan Binnur Kaya gözyaşını tutamadı: ‘Rüyada gibiyim’

Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi İsmail Dümbüllü’nün mirası, Ataşehir’de düzenlenen anlamlı bir törenle bir kez daha onurlandırıldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) konservatuvar öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl tiyatro sanatının en başarılı isimlerine verilen ödülün bu yılki sahibi, yeteneği ve karakteristik oyunculuğuyla tanınan Binnur Kaya oldu.

MÜJDAT GEZEN: "YETENEĞİ AŞMIŞ BİR SANATÇI"

Ödülü takdim etmek üzere sahneye çıkan Türk tiyatrosunun çınarı Müjdat Gezen, Binnur Kaya hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Kaya’yı "son jenerasyonun en sevilen isimlerinden biri" olarak tanımlayan Gezen, "Artık 'yetenekli' demek yetersiz kalır; yeteneği aşmış, kariyer sahibi bir sanatçı. Ben onu bir meslektaşım olarak hayranlıkla izliyorum" diyerek usta-çırak geleneğinin altını çizdi.





BİNNUR KAYA: "BENİM İÇİN RÜYA GİBİ"

Duygu dolu anlar yaşayan ve ödülü genç meslektaşlarının seçimiyle almanın gururunu vurgulayan Binnur Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Pırıl pırıl genç arkadaşlarım, tiyatro öğrencileri oyunlara gitmişler ve bu ödülü bana layık görmüşler; bunun için çok duygulanıyorum. Ayrıca bu ödülü Müjdat hocanın elinden alıyor olmak benim için rüya gibi. Bizim teşekkürümüz, işimizi iyi yapabilmektir."

BAŞKAN ADIGÜZEL: "VEFA VE UMUT BİR ARADA"

Gecenin ev sahipliğini yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sanatın erişilebilir olması için çalıştıklarını vurgulayarak, "İsmail Dümbüllü gibi ustaların mirası sahnede yaşatıldıkça anlam kazanır. Bu ödül hem vefayı hem de geleceğe dair umudu simgeliyor" dedi. Başkanın eşi Elif Duygu Adıgüzel ise Müjdat Gezen ile yıllar öncesine dayanan drama atölyesi anısını paylaşarak, sanatın ışığının sönmemesi temennisinde bulundu.

DEV İSİMLERİN YOLUNDA

Bugüne kadar Münir Özkul'dan Yıldız Kenter'e, Ferhan Şensoy'dan Nevra Serezli'ye kadar Türk tiyatrosuna damga vurmuş isimlere verilen ödül, Binnur Kaya ile geleneği sürdürdü. Törenin ardından oyuncu Çiçek Dilligil’in Dünya Tiyatro Günü Bildirisi’ni okumasıyla devam eden gece, "Pembe Pırlantalar" oyununun sahnelenmesiyle son buldu.