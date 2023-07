Yılın filmine saatler kaldı...

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:32

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:38

Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer nihayet izleyicisi ile buluşacak. Ön gösterimin gerçekleşmesinin ardından Oppenheimer 150 eleştirmenin katılımı ile Rotten Tomatoes üzerinden %92'lik bir puan aldı. "Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda "Sadece açıkça söyleyeceğim: Bu şimdiye kadar oynadığım en iyi film" ifadelerini kullanmıştı. Robert Downey Jr. filmde ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nun kurucu üyesi "Lewis Strauss"u canlandırıyor.

UFAK BİR İKİLEM

Kai Bird ile Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanan Oppenheimer da IMAX teknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojiye sahip sinema salonu ülkemizde sınırlı olması ve zaten zamlanan bilet fiyatlarına göre daha pahalı olması doğal olarak film tutkunlarını ikilemde bırakıyor.

YILIN GİŞE SAVAŞI

Dünyanın en büyük sinema zinciri bu hafta ABD'de 40 bin bilet sattığını duyurdu. Barbenheimer'a (Barbie - Oppenheimer) olan talebi fırsata çevirmek için kampanya başlatan zincir, Barbie ve Oppenheimer için seans saatlerini değiştirdi. Aynı gün iki filmi de izlemek isteyenler sinemada beş saat geçirecek.

"Barbenheimer" rüzgarının sinemadaki yaz kabusunu bitireceğini tahmin eden analistler, Barbie'nin ABD'deki gişe performansı hakkındaki tahminlerini 75 milyon dolar ile 125 milyon dolar arasında açıklıyor. Filmin vizyona gireceği yaklaşık 70 ülkeden de 60-65 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Oppenheimer için tahmin edilen gişe rakamı ise 45 milyon dolar. Filmin diğer pazarlardan elde edeceği açılış hasılatının da 45 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir açılış yetişkinlere yönelik bir dram filmi için çok başarılı bir ilk adım olarak görülüyor.