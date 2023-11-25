Orchestra'Sion Piyano Yarışması Nisan’da yapılacak

Yayınlanma: 25.11.2023 - 12:07

Güncelleme: 25.11.2023 - 12:07

Notre Dame de Sion (NDS) Fransız Lisesi’nin geleneksel olarak düzenlediği İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması bu yıl 1-4 Nisan 2024’de yapılacak.



Orchestra'Sion Piyano Yarışması başkanı ve okul müdürü Alexandre Abellan, jüri başkanı Jean-Yves Clément, kendisi de aynı zamanda piyanist olan Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, jüri üyesi Lukas Geniusas düzenlenen basın toplantısında dünyanın dört bir yanından uluslararası düzeydeki profesyonel müzisyenleri bir araya getiren, Alink Argerich Vakfı’nın ve 2017’den beri Dünya Uluslararası Müzik Yarışmaları Federasyonu’nun üyesi olan bu prestijli yarışmanın eğitim ve dostluk açısından önemini belirtti. Anna Geniushene, Denis Pascal, Etsuko Hirose, Gülsin Onay, Lukas Geniusas ve Toros Can’dan oluşan jürinin başkanı Clément, bu organizasyonu NDS üyeleriyle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Elemeleri okulunun konser salonunda halka açık olarak düzenlenen yarışmanın üçüncü turunda icra edilmesi gereken zorunlu eserler arasında çağdaş bir Türk eseri de bulunuyor. Bu kapsamda, 2017’den beri Ali Darmar her yarışma için özgün bir eser besteliyor ve en iyi icra eden “Ali Darmar Ödülü”nün sahibi olacak. İlk üç derecenin dışında verilen diğer bir ödül de öğrenci jürisinin verdiği “NDS Gençlik Müzik Ödülü”. Ayrıca yarışmada Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle başkonsolos adına konan “Olivier Gauvin” ve CRR Genel Sanat Yönetmenliği’nin vereceği “Cemal Reşit Rey” özel ödülleri de verilecek.

Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra’Sion eşliğindeki yarışma finalinin ardından ödüller, 4 Nisan Perşembe günü saat 20.00’da CRR Konser Salonu’nda düzenlenecek gala gecesinde verilecek.

Yarışmada ön eleme için ön kayıtsa 1 Aralık Cuma gecesi sona erecek.

