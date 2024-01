Oscar'ı hak eden bir performans mı? Scorsese ve Gladstone DiCaprio'nun performansını savunuyor...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 21:59

Güncelleme: 29.01.2024 - 21:59

Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'nun "Killers of the Flower Moon" performansının Oscar'a aday gösterilmemesine rağmen, DiCaprio'nun sinema tarihinde önemli bir yer edineceğine inandığını belirtiyor. Scorsese, DiCaprio'nun filmde canlandırdığı karakterin karmaşıklıklarına ve çelişkilerine korkusuzca girdiğini ve gerçek bir "Everyman" yarattığını ifade ediyor. DiCaprio'nun karakterinin zayıf, uysal, ağza alınmayacak şeyler yapan ama aynı zamanda karısını gerçekten seven bir adamın karmaşıklıklarını başarıyla yansıttığını vurguluyor.

Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon"daki performansıyla aday gösterilmemesine rağmen, DiCaprio'nun ödül alamamasına ailesinin çok kızdığını söylüyor. Gladstone, DiCaprio'nun kendisini tebrik eden ilk kişi olduğunu ve onun cömertliği olmasaydı kendi performansını sergileyemeyeceğini ifade ediyor.

DiCaprio'nun "Killers of the Flower Moon" performansı, Lily Gladstone tarafından övgüyle karşılanıyor. Filmde canlandırdığı karakter Ernest ile Gladstone'un canlandırdığı Mollie arasındaki çarpık ilişkiyi başarılı bir şekilde yansıttığı belirtiliyor. DiCaprio'nun karakteri, tiksinti uyandıran ve düşüncesiz bir karakter olmasına rağmen, izleyicinin ona duyduğu sevgiyi ve empatiyi sağlamayı başarıyor.

DiCaprio'nun daha önce kazandığı Oscar'ın yanlış filmle olduğu düşünülen "The Revenant" olduğunu belirtiliyor. Scorsese ve Gladstone, DiCaprio'nun "The Wolf of Wall Street" ve "Killers of the Flower Moon" gibi filmlerle Oscar kazanmayı hak ettiğini ifade ediyor.