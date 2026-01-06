Oyuncak Müzesi’nin kapıları çocuklar ve gençler açılıyor

Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi Mattel’in 80. yılına ithafen İstanbul Oyuncak Müzesi iş birliğinde hazırlanan “80 Yıldır Oyunun Gücü” sergisi oyunun kültürel, yaratıcı ve dönüştürücü gücünü merkeze alıyor. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek sergi kapsamında, İstanbul Oyuncak Müzesi 10–11 Ocak hafta sonunda 0–18 yaş arası tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak kapılarını açıyor.

80 YILLIK MİRASA BAKIŞ

26 Aralık’ta İstanbul Oyuncak Müzesi’nde açılan sergi; 1945’ten bu yana oyunu hayal gücünü besleyen evrensel bir dil olarak konumlandıran Mattel’in 80 yıllık yolculuğunu, müzenin 20 yıllık belleğiyle buluşturuyor. Sergide İstanbul Oyuncak Müzesi’nin zengin arşiviyle birlikte yurt dışından özel olarak getirilen koleksiyon parçaları ve markanın güncel tasarımları da bir araya geliyor.

Mattel’in oyun kültürüne yön veren dönüm noktaları, farklı kuşakları kapsayan bir anlatıyla sunuluyor. Kürasyonunu Sunay Akın’ın üstlendiği seçkide; 1959 senesinde üretilen ilk Barbie bebeklerin yanı sıra bu tarihten günümüze markanın kapsayıcılığını gözler önüne seren farklı Barbie bebekler ile 1968’den kalma oyuncak zaman makinesi, sevilen program Susam Sokağı’nın ilk dönem oyuncağı gibi ilgi çekici oyuncaklar yer alıyor. Ayrıca Hot Wheels, UNO, Monster High ve Fisher-Price imzalı diğer özel parçalar, Mattel’in popüler kültürle kurduğu uzun soluklu bağa dikkat çekiyor.

OCAK SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Sergi süresince çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler ve müzenin tiyatro alanında gerçekleştirilecek Mattel lisanslı film gösterimleri de programda yer alıyor. Ziyaretçilere, oyunun güçlü bir anlatı ve kültürel aktarım aracı olduğunu hatırlatan bu çok katmanlı deneyim, ocak ayı sonuna kadar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.