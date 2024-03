Büyükelçi Cüneyd: ‘Biz onlarla eşitiz’

Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:35

Güncelleme: 07.03.2024 - 17:35

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Kadınların Liderliği” başlıklı etkinlik düzenledi. Büyükelçilik konutunda gerçekleşen etkinliğe Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan ilk kadın Türk milli okçu Gizem Girişmen, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Kepenekci, Ankara Yabancı Misyon Şef Eşleri (SHOM) Başkanı Louma Kabalan Muallim, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şebnem Akçapar ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Kurucusu Prof. Dr. Feride Acar katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan etkinlikte daha sonra Pakistan'da siyasal ve toplumsal meselelerde öncülük etmiş kadınlara ilişkin video izletildi. Pakistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılar konuşma yaptı. Etkinliğe konuşmacıların yanı sıra hayatın farklı alanlarından 45 kadın lider katıldı.

Kadınlara ‘cam tavan’ engeli

DMEDD Başkanı Akçapar, kadınların istihdamda, siyasette ve akademisyen olarak üniversitelerde katılımının düşüklüğüne dikkat çekti. Kadınların kariyerlerinde yükselirken bir noktada bu yükselişi durduran “cam tavan” ile karşılaştıklarını söyleyen Akçapar, “Ben Pakistan'ı küçüklüğümden beri hep “Cive Pakistan” şarkısıyla hatırlıyorum. Bu şarkıyı hepimiz biliyoruz, melodisi hâlâ dudaklarımızdadır. Pakistanlı kadınlar da Türk kadınları gibi bağımsızlıktan bu yana pek çok şey başardı ama bu sadece onlara eşit fırsat verildiğinde oldu” ifadelerini kullandı. Akçapar, “Bazıları soruyorlar: Neden bugün kadın haklarını kutluyoruz da başka bir zaman erkek haklarını kutlamıyoruz diye. Biz de diyoruz ki, o zaman erkekler kadınlarla tam eşit olsaydı o zaman ne kadın haklarını ne de erkek haklarını kutlardık. Kadınlar günü yerine İnsanlar Günü'nü kutlardık o zaman” dedi.

‘Her gün kutlanmalı’

Büyükelçi Cüneyd, “Size 45 yıl önce annemle geçirdiğim günlerden bahsetmek istiyorum. Pakistan'da o zamanlar Anneler Günü, Babalar Günü vs. hiçbir gün kutlanmazdı. Ben yine de bir gün 100 tane çiçek aldım ve Anneler Günü’nde annemin yanına gittim. Annem yanına gidince sordu: “Bu çiçekler niye oğlum?” Ben de anneler günü için dedim. Bana şöyle dediğini hiç unutamıyorum: “Beni sadece anneler gününde mi seviyorsun?” İşte biz onları 365 gün 24 saat sevmeliyiz. Biz onlarla eşitiz” dedi. Dünya Kadınlar Günü’nün yalnızca 8 Mart’ta değil, her gün kutlanması gerektiğini belirten Cüneyd, “Bayan konuşmacılar bu konuda konuşma fırsatını pek bulamıyorlar, o nedenle bugün konuştular. Şebnem Hanım’a Pakistan hakkındaki sözleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Antalya Milletvekili Özbudun ise, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal haklarını vurgulamasına fırsat tanıdığı için Dünya Kadınlar Günü’nün önemine işaret ederek, “Bu yeterli değil çünkü yılın her gününde çeşitli zorluklarla mücadele ediyoruz. O nedenle, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliği tehdit eden güçlüklerle mücadele etmek zorundayız. İnanıyorum ki birbirimizi desteklediğimiz sürece tüm eşitsizliklerin üstesinden gelebiliriz” dedi. Milli sporcu Girişmen, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek “Bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in prensiplerine göre her toplum gelişmek ve yükselmek ister ama bir toplum sadece kadınlarına değer veriyorsa yükselir ve gelişir” dedi.

‘Kadın hakları insan haklarıyla eşdeğerdir’

Rektör Yardıkcısı Kepenekci ise “Türkiye gibi Pakistan'da da birçok kadın lider olmuştur. Size liderliğin tanımını yapmak isterim. Burada bulunan tüm başarılı kadınlar birer liderdir” diyerek etkinliği düzenlediği için Büyükelçi’ye teşekkür etti. SHOM Başkanı Muallim, Kadınların hakları için mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kadınlar her zaman ileride kendi haklarını savunacak olan erkekleri yetiştirirler. Bir kadın oğlunu ve kocasını yetiştirir. İşte bu nedenle kadın hakları aslında insan haklarıyla eşdeğerdir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Acar ise Dünya Kadınlar Günü’nün sadece kutlama günü değil aynı zamanda sorgulama günü olduğunu vurgulayarak, kadınların karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar konusunda farkındalığın tazelenmesinin önemine işaret etti.