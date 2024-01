Paul Mescal Shakespeare rolünde...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:33

Güncelleme: 29.01.2024 - 19:33

Paul Mescal, Chloé Zhao'nun yönettiği "Hamnet" adlı oyunda genç bir Shakespeare'i canlandıracak. Jessie Buckley ile birlikte rol alacak olan Mescal, projeyi Vogue'a verdiği röportajda ve yeni rolüyle ilgili duygularını paylaşarak heyecanını dile getirdi.

"Hamnet" hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmasa da, Maggie O'Farrell'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, Agnes ve William Shakespeare'in oğlu Hamnet'in kurgusal hikayesini anlatıyor. Hikaye, Hamnet'in ölümü sonrasında ebeveynlerin yaşadığı acı ve kederi izleyerek şekilleniyor ve Shakespeare'in ünlü eseri Hamlet'in yaratılmasına zemin hazırlıyor.

Paul Mescal, Zhao ve projeye duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: "Sabırsızlanıyorum. Kendimin daha genç bir versiyonuna bunun bu yıl [çekileceğini] söyleseydim, buna inanmazdım. Jessie'yle daha önce bir filmde birlikte rol almıştık ama daha önce aynı ekranı ya da çalışma sürecini paylaşmamıştık. Bence o günümüzün en iyilerinden biri. Chloé de birlikte çalışmak ve o karakterlerin kafalarına girmek için sabırsızlandığım biri."

Paul Mescal'ın önceki başarılı projeleri arasında "Normal People" dizisi ve "The Lost Daughter" filmi bulunuyor. Ayrıca yaklaşan projeleri arasında Ridley Scott'ın "Gladiator 2" ve Richard Linklater'ın "Merrily We Roll Along" uyarlaması yer alıyor.