Peaky Blinders yaratıcısından 'This Town': Zamanın çılgınlığı ve yaratıcı deha

Peaky Blinders ve SAS Rogue Heroes'un yaratıcısı Steven Knight'ın son TV draması olan "This Town" başrollerini Michelle Dockery (Downton Abbey), Nicholas Pinnock (For Life) ve David Dawson'ın (My Policeman) paylaştığı bir yapım. Altı bölümden oluşan dizi, Kudos of Banijay UK ve Nebulastar BBC tarafından üretilirken, Mercury Studios da Kudos North, Stigma Films ve Nick Angel ile birlikte ortak yapımcılık yapıyor. Dizinin çekimleri West Midlands'de ve Steven Knight'ın Digbeth Loc Film ve TV stüdyolarında gerçekleştirildi.

Dizinin konusu, bir grubun şiddet zemininde nasıl oluştuğunu takip ederek, dönemin çılgınlığının yaratıcı dehanın nasıl doğabileceğini ele alıyor. Başrol oyuncuları arasında Levi Brown (Loss and Return), Jordan Bolger (The Woman King), Ben Rose (Line of Duty) ve Eve Austin (You) bulunuyor. Ayrıca, dizide Geraldine James (Back to Life), Peter McDonald (The Batman), Freya Parks (The School of Good and Evil), Shyvonne Ahmmad (Annika), John Heffernan (Dracula), Stefan Asante-Boateng (Coronation Street), Séainín Brennan (The Fall), George Somner (This Is Going to Hurt) ve Brendan Gibson (Peaky Blinders) gibi isimler de yer alacak.

Dizi, Steven Knight tarafından yaratıldı, yazıldı ve yürütücü yapımcılığını üstlendi. Yönetmenliğini Paul Whittington, yapımcılığını ise Charlotte Surtees ve Tim Whitby üstleniyor.

Dizi, Dante Williams (Levi Brown), Gregory Williams (Jordan Bolger), Bardon Quinn (Ben Rose), Jeannie Keefe (Eve Austin), Estella (Michelle Dockery), Deuce Williams (Nicholas Pinnock), Robbie Carmen (David Dawson) ve diğer birçok yetenekli oyuncuyu bir araya getiriyor.

Steven Knight'ın yazdığı ve aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği bu altı bölümlük drama dizisi, izleyicilere zengin bir dönem ve karakter tablosu sunmayı hedefliyor...