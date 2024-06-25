Pir Sultan Abdal anılıyor

Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:31

Güncelleme: 25.06.2024 - 13:32

35. Pir Sultan Abdal Anma Etkinlikleri bu sene de Sivas’a bağlı Pir Sultan Abdal’ın köyü olan Banaz’da yapılacak. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Halk Ozanları Kültür Derneği (OZAN-DER) ortaklığıyla hazırlanan anma etkinlikleri 29 Haziran’da “Laik Eğitim” konulu panelle başlayacak. Panelde Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı ile Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kuruç konuşmacı olacak. Ayrıca aynı panelde Emel Uzman ile Ezgi Türkyılmaz sunum yapacak. İlk günün etkinlikleri arasında semahlar bulunuyor. Anma etkinlikleri 30 Haziran günü ise Tolga Sağ, Muharrem Temiz gibi isimlerin türkü ve deyiş dinletileriyle devam edecek.