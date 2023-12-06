Piyanist Ayşedeniz Gökçin, Cumhuriyet Turnesi kapsamında ENKA Sanat’ta konser verecek: Müziğin birleştirici gücü!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

Gökçin, küçük yaşta müzikle tanışmış. “Cumhuriyetin 100. yılını bir kadın besteci-piyanist olarak çok önemsiyorum. Atatürk’ün sağladığı olanaklar, Türkiye’de çoksesli müziğe geçiş ve sanata desteği ile buralara geldiğimin farkındayım” diyen Gökçin, ENKA Sanat’ın sahnesinde ilk kez 11 yaşında konser vermiş. Gökçin ile müziği üzerine konuştuk.

Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

100. yılımızı kutlarken Cumhuriyetimizin önemini anlamak ve ileriye yönelik planlar yapmak çok önemli. Bir sonraki 100 yılda neler olsun istiyoruz? Çocuklara ve yeni kuşaklara nasıl bir gelecek bırakmak istiyoruz? Bu geçen 100 yıldan neler öğrendik? Neleri daha iyi yapabiliriz? Bilim, sanat ve teknoloji alanlarında kendimizi geliştirmemizin yanı sıra sevgi ve barışla ilerlemek ve bağımsızlığımızın önemini bilmek bence en önemlilerinden...

RUHANİ BİR DOKUNUŞ...

“Çökertme”, “Katibim”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” gibi türkülerin düzenlemeleriyle ilgili çalışma süreciniz nasıl gelişti?

Klasik müzikle farklı müzik türlerinin harmanlanarak yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütüyorum. Amacım farklı coğrafyaların melodilerini klasik müzik uyarlamalarıyla her yaştan her kesimden insana dinletmek. Böylece müziğin birleştirici gücü ortaya çıkıyor. Çökertme, birkaç yıldır repertuvarımda olan bir türkü ve hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki konserlerimde çokça seslendirdim. Katibim ise bu sene repertuvarıma girdi.

Bu eseri ilk defa geçtiğimiz mart ayında Texas’taki SXSW Film & Müzik Festivali’nde, Türkiye’de depremde hayatını yitirenleri ve ailelerini anmak ve orada olanlara farkındalık yaratmak için çalmıştım. Uzun İnce Bir Yoldayım’ı ruhani bir dokunuş olarak yeniden besteledim. Orjinalinden çok daha farklı oldu. Bu eserin düzenlemesinde, Âşık Veysel’in de sesini duyacaksınız. Henüz kaydetmedim, umarım yakında gerçekleştirebilirim ve böylece konsere gelemeyenler de dinleyebilir.

‘100. YIL MARŞI’

Cumhuriyet Turnesi projenizden bahseder misiniz?

Cumhuriyetin 100. yılını bir kadın besteci-piyanist olarak çok önemsiyorum. Atatürk’ün sağladığı olanaklar, Türkiye’de çoksesli müziğe geçiş ve sanata desteği ile buralara geldiğimin farkındayım.

Bunu bir konser turnesi ile kutlamak istedim. Antalya’daki konserim büyük ilgi gördü. ENKA Sanat’ta 18 Ekim’de gerçekleştireceğim konser ise milli yas nedeniyle 25 Aralık tarihine ertelendi. Fakat bu şehirlerin yanı sıra dijital ortamda tüm dünyadan katılımcılar ile söylensin diye bir “100. Yıl Marşı” besteledim. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Herkesten video bekliyorum! Detaylı bilgiler için web siteme bakabilirler: adpianist.com. 25 Aralık’ta da aynı heyecan ve hevesle herkesi 100. yıl Marşı’nı söylemek üzere konsere bekliyorum.