Placebo, Türkiye’ye geliyor!

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kurulan Placebo, dünya çapında bugüne kadar izlediği yolla bir nesle ilham vermeyi başardı. 7 stüdyo albüm yayımlayan grup, sattıkları 13 milyonu aşkın albümle, doğduğu toprakları domine eden Britpop’a bir “antitez” görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişimin önünü açtı. Biletler 7 Aralık’ta passo.com.tr’de satışta.