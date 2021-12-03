Placebo, Türkiye’ye geliyor!

Placebo, 18 Temmuz 2022’de PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul’a geliyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 04:00
Placebo, Türkiye’ye geliyor!
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Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kurulan Placebo, dünya çapında bugüne kadar izlediği yolla bir nesle ilham vermeyi başardı. 7 stüdyo albüm yayımlayan grup, sattıkları 13 milyonu aşkın albümle, doğduğu toprakları domine eden Britpop’a bir “antitez” görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişimin önünü açtı. Biletler 7 Aralık’ta passo.com.tr’de satışta.


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