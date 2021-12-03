Placebo, Türkiye’ye geliyor!
Placebo, 18 Temmuz 2022’de PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul’a geliyor.
Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kurulan Placebo, dünya çapında bugüne kadar izlediği yolla bir nesle ilham vermeyi başardı. 7 stüdyo albüm yayımlayan grup, sattıkları 13 milyonu aşkın albümle, doğduğu toprakları domine eden Britpop’a bir “antitez” görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişimin önünü açtı. Biletler 7 Aralık’ta passo.com.tr’de satışta.
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