Prag Filarmoni Orkestrası ilk kez Türkiye’de

Yayınlanma: 24.11.2023 - 14:57

Güncelleme: 24.11.2023 - 14:59

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın kurulşunun 50. yılı nedeniyle Avrupa’nın en önemli klasik müzik topluluklarından Prag Filarmoni Orkestrası ilk kez Türkiye'ye ve Ankara’ya geliyor. Konserde Prag Filarmoni Orkestrası şef Leos Svarovky yönetiminde ve Ivan Zenaty solistliğinde Mozart’ın Don Giovanni Üvertürü ve “Türk” lakabı ile de anılan Mozart’ın 5 numaralı La Majör Keman Konçertosu , Çek besteci J. Suk’ın Eski bir Çek ilahisi üzerine Meditasyonu ve J. V. Voríšek’in Re Majör Senfoni’si Op.23 eserlerini yorumlayacak. Konser, 27 Kasım saat 20.00’de MEB Şura Salonu’nda gerçekleşecek.

Ülkemizin Çoksesli Müzik hareketinin başladığı şehir olan Ankara’da 1973 yılında sanat, müzik eğitimi ve uygulama kurumları ile ülkemizde çoksesli müziği katkıda bulunmak ve yaymak amacı ile kurulmuş olan Sevda- Cenap And Müzik Vakfı, amaçları doğrultusunda Uluslararası Ankara Müzik Festivali ve Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası töreninin yanısıra konserler, bienal, seminer, eğitimler ve yarışmalar düzenlemekte, ülke genelindeki eş amaçlı etkinliklere katkı sağlamakta, korolar kurarak desteklemekte, kitap ve CD yayınları yapmakta ve karşılıksız burslar vermektedir

Prag Filarmoni Orkestrası, Dünyaca ünlü orkestra şefi Jirí Belohlávek ve bir grup yetenekli genç müzisyen ile birlikte 1994 yılında kurulan Avrupa’nın saygın orkestralarından biridir. Haydn, Mozart ve Beethoven'ın eserlerindeki üst seviye icraları ile tanınan orkestradan, eleştirmenlerce övgü ile bahsedilmektedir. Orkestranın 90‘a yakın kaydı bulunmakta olup bu kayıtların çoğu “Diapason d’Or” , Uluslararası Klasik Müzik ve Uluslararası Opera Ödülleri gibi birçok ödüle layık görülmüştür. Konserin solisti ünlü Çek keman sanatçısı Ivan Zenaty, Prag Bahar Yarışması birincisi, 50 den fazla konçerto repertuvarına sahip , Mozart’ın tüm eserlerini kaydettiği yaklaşık 40 adet kaydı bulunan, 1740 yapımı Giuseppe Guarneri del Gesu keman sahibi sanatçı Yehudi Menuhin, Yo-Yo Ma, Serge Baudo, Valery Gergiev ve Neville Marriner gibi büyük sanatçılar ile çalışmıştır.