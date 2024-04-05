Profesyonel bir ressam ve öğretmen Markova Elena'nın sergisi açılıyor

Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:09

Güncelleme: 05.04.2024 - 12:09

Profesyonel bir ressam ve öğretmen Markova Elena, Sanat kariyerine 1999 yılında yağlı boya tekniğiyle gerçekçilik tarzında manzara resimleri yaparak başlamıştır. Rusya'da 20 yıldan fazla bir süredir çeşitli sergilere ve fuarlara katılan Elena'nın eserleri, Rusya, Almanya, İspanya, Bulgaristan, Türkiye, Amerika ve Polonya gibi ülkelerin özel koleksiyonlarında yer almaktadır.





2016 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan Elena'nın Bu akşam saat 18.00'da sergisi açılacak. Rus esintileriyle ruhumuza işleyecek olan sergi, Rossotrudnichestvo Türkiye temsilciliği ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nin bulunduğu Hilal, Rabindranath Tagore Cd. No:68 adresinde Çankaya/Ankara'da gerçekleşecek.