PSM Atölye yeni dönem başvuruları başladı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

“Dramatik Yazarlık,” “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” olmak üzere üç farklı sınıftan oluşan ve bu sezon yeniden Mey|Diageo’nun kurumsal desteğiyle düzenlenen PSM Atölye’ye 18-30 yaş arası amatör/profesyonel yönetmenler, yapımcılar ve yazarlar 15 Ağustos-15 Eylül 2023 tarihleri arasında başvurabilecek.

Geçtiğimiz iki sezon boyunca toplamda 18 farklı oyunun sahneye koyulduğu 40’ı aşkın mezun veren PSM Atölye’ye başvurular zorlupsm.com adresi üzerinden yapılabilecek.