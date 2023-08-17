PSM Atölye yeni dönem başvuruları başladı
Zorlu PSM kültür sanat ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak hedefiyle ücretsiz olarak iki sezondur devam eden PSM Atölye’nin yeni dönem başvuruları başladı.
“Dramatik Yazarlık,” “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” olmak üzere üç farklı sınıftan oluşan ve bu sezon yeniden Mey|Diageo’nun kurumsal desteğiyle düzenlenen PSM Atölye’ye 18-30 yaş arası amatör/profesyonel yönetmenler, yapımcılar ve yazarlar 15 Ağustos-15 Eylül 2023 tarihleri arasında başvurabilecek.
Geçtiğimiz iki sezon boyunca toplamda 18 farklı oyunun sahneye koyulduğu 40’ı aşkın mezun veren PSM Atölye’ye başvurular zorlupsm.com adresi üzerinden yapılabilecek.
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