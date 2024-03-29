Ready or Not devam filmi Samara Weaving ile geri dönüyor...

2019 yapımı Ready or Not filminden devam filmi geliyor. Başrolü yeniden Samara Weaving üstlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 22:06
Ready or Not devam filmi Samara Weaving ile geri dönüyor...
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Samara Weaving'in başrolde yer aldığı popüler korku filmi "Ready or Not", devam filmiyle geri dönüyor. Yapımcılar, Radio Silence ekibi ile birlikte ikinci filmi geliştirmek için çalışıyor. İkinci filmin yönetmen koltuğunda ise Adam Robitel bulunacak.

Adam Robitel, korku türünde deneyimli bir yönetmen olarak tanınıyor ve daha önce "The Taking of Deborah Logan" (2014), "Insidious: The Last Key" (2018) ve "Escape Room" (2019) gibi filmlere imza atmıştı. "Escape Room: Tournament of Champions" (2021) ile seriyi devam ettiren Robitel, "Ready or Not"un heyecan verici devam filmi için de kritik bir rol üstlenecek.

Samara Weaving'in modern bir korku ikonu olarak dönmesi bekleniyor. Henüz diğer oyuncu kadrosu ve hikaye detaylarıyla ilgili detaylar açıklanmamış olsa da, ilk filmde olduğu gibi zengin ve tuhaf bir ailenin etrafında dönen ölümcül bir oyuna odaklanması bekleniyor.

2019 yapımı "Ready or Not", genç bir gelinin (Samara Weaving) eşinin ailesiyle (Andie MacDowell, Adam Brody, Henry Czerny gibi isimler) katıldığı ölümcül bir oyunu konu alıyordu. 


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