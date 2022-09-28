Ressam Mihri'nin izindeki yolculuk Antalya Film Festivali'nde!

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:08

Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından Mihri Rasim’in hayatını ve uluslararası ressamlık kariyerini konu alan filmin yönetmeni Berna Gençalp, Mihri’nin izini, ressamın hayatını geçirdiği İstanbul, Roma, Paris ve New York şehirlerinde sürüyor. Osmanlı İstanbul’unda dünyaya gelen Mihri ile ilgili yapılan son araştırmalar sayesinde sanatçının hayatını gölgeleyen rivayetlerin yerini somut gerçekler alıyor.

Filmde araştırmacıların ortaya çıkardıkları Türkçe, Eski Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Fransızca belgeler, özel ve kurumsal koleksiyonlardan alınan çok sayıda eser görseli, fotoğraflar ve gazete kupürleri kullanıldı.

Görüntü Yönetmeni Gözde Koyuncu ve çeşitli şehirlerden kamerasıyla destek veren bir çok sinemacı Beyazıd Kütüphanesi’nden New York Public Library’e, Paris’teki Beux Arts’tan bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne, Boğaz’daki Aşiyan Müzesi’nden İtalya’da Gardone Riviera’da bulunan Vittoriale Müzesi’ne dek pek çok etkileyici mekanı belgesel için görüntülediler.

New York’ta yaşayan Yunan müzisyen Eleni Lomvardou, Atina’daki müzisyen ekibiyle pandemi şartlarında uzaktan çalışmak zorunda kaldı. Filmin kurgusu Fırat Terzioğlu, animasyon yönetmenliği Berat İlk tarafından gerçekleştirildi. Karışık teknikle üretilen animasyon bölümlerinde ödüllü oyuncu Feride Çetin, Ressam Mihri’yi canlandırıyor. Deniz Türkali ve Ece Dizdar da konuk oyuncu olarak belgeselde yer alıyor.

Ece Dizdar, Deniz Türkali ve Berna Gençalp

Sınırlı imkanlarla, yapımı uzun yıllara yayılarak gerçekleştirilen belgesel, TC Kültür Bakanlığı Sinema Destek Fonu, Antalya Film Forum, ABD Ankara Büyükelçiliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, The American Turkish Society Moon&Stars Project, Postbıyık, Filmarka, NicEye Group tarafından desteklendi.

Çok sayıda önemli isimle yapılan ancak filmde geniş olarak yer verilemeyen söyleşiler, filmin youtube kanalından izlenebilecek. Bu kanala ve filme dair haberler sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Berna Gençalp

KİM MİHRİ SİNOPSİS

Kim Mihri belgeseli ressam Mihri'nin bilinmeyen hikayesini anlatır. Yönetmen Berna Gençalp, Mihri’nin 19. yüzyılın sonunda, Osmanlı İstanbul’unda başlayıp Roma, Paris ve New York’a uzanan hayatını ortaya çıkarmak üzere, “Kim Mihri” sorusuyla yola koyulur... İmgesi, eserleri ve hayat hikayesi yıllarca karanlıkta kalmış olan Mihri, İstanbul'da açılan sergiyle aramıza geri döner.

Filmde arşiv belgeleri ve reel görüntülerin yanı sıra animasyon kullanılıyor.