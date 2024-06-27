Rıfat Ilgaz Şiir ödülü Koyuncu’nun

Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:00

Güncelleme: 27.06.2024 - 14:00

Tuğrul Keskin, Haydar Ergülen, Çiğdem Sezer, İbrahim Tığ ve Kaan Tanyeri’den oluşan Seçici Kurul, bu yılın ödülünü en fazla puan alan Fahrettin Koyuncu’nun “Dönemeçte Sessizlik” adlı kitabına verdi. Ayrıca, oybirliğiyle de “Güneşli Öğleden Sonraları Anımsamadığımız Şeyler” adlı kitabıyla Koçer Avcı, Seçici Kurul Özel Ödülü’nü kazandı.

‘ŞİİR YATAĞINDAN AKAN ŞİİR’

Seçiçi Kurul Başkanı Tuğrul Keskin, “Sosyal ve tarihî olgulara insancıl duyarlılığı, bu olaylar karşısında takındığı bireysel tavrı açıklıkla ortaya koyarken içeriğin şiir dilini gölgelemesine izin vermemesi ve çağının tanığı bir tutum belirleyerek Rıfat Ilgaz şiir yatağından akan bir şiiri günümüze taşıması gerekçesiyle 2024 yılı Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü, Fahrettin Koyuncu’nun ‘Dönemeçte Sessizlik’ adlı kitabına verilmiştir” açıklamasında bulundu.

‘EDEBİYATIMIZA KATKI’

Cide Belediye Başkanı Necdet Demir de ödül kazananları kutlayarak, “Cide’mizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan, büyük şair-yazar Rıfat Ilgaz’ı anmak, onun eserlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediğimiz yarışmamız sonuçlandı. Birinci olan Fahrettin Koyuncu’yu ve Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görülen Koçer Avcı’yı kutluyorum. Yarışmamızın diğer katılımcıları ve seçici kurul üyelerine de teşekkür ediyorum. Ülkemiz edebiyatına bir nebze olsun katkı verebildiysek ne mutlu bize” dedi.

TÖREN 6 TEMMUZ'DA

Ödüller, Rıfat Ilgaz’ın memleketi Cide’de, Cide Belediyesi tarafından 6 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali’nde törenle sahiplerine verilecek.