Robert Englund, Freddy Krueger rolüne veda etti

Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:32

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:32

Wes Craven tarafından yazılan ve yönetilen 1984 yapımı Amerikan korku filmi Elm Sokağında Kâbus (A Nightmare On Elm Street) kendi alanındaki en iyi filmlerden olma özelliğini yıllardır sürdürüyor. John Saxon, Heather Langenkamp, Ronee Blakley, Amanda Wyss, Jsu Garcia, Robert Englund ve Johnny Depp adlı oyuncular filmin kadrosunda yer aldığı ve Johny Depp'in oyunculuğa ilk adımını attığı film olma özelliğini de taşıyor.

Elm Sokağında Kâbus serisindeki korku ikonu Freddy Krueger’ı canlandıran tecrübeli oyuncu Robert Englund yapılan 9 filmin ardından artık karakterine devam etmek istemediğini söyledi. Bıraktığını resmi olarak doğrulayan Robert Englund, verdiği bir röportajda, yaklaşan belgesel Hollywood Dreams & Nightmares’in tanıtımı için konuştu.

Englund’a, serinin onuncu filmi için yeşil ışık yakılması durumunda korku rolünü yeniden canlandırmaya açık olup olmadığı soruldu. Englund, “Artık Freddy’yi oynamak için çok yaşlı ve sağlığım elvermiyor” diye itiraf etti ve şöyle devamında şunları söyledi:

“Dövüş sahnelerini birden fazla kez çekemiyorum, boynumda, sırtımda sorunlar var ve sağ bileğimde artrit bulunuyor. Bu yüzden onu rafa kaldırmam gerekiyor, ancak cameo şeklinde kısa süreli de olsa geri dönmek istiyorum.”

TECRÜBELİ İSİM YERİNE GEÇMESİNİ İSTEDİĞİ OYUNCUDAN DA BAHSETTİ

Aktör ilk kez 1984 yapımı korku klasiği A Nightmare on Elm Street’te, insanları rüyalarında öldürebilen ölümsüz çocuk katili Freddy Krueger’ı canlandırmıştı. Daha sonra, serinin diğer yedi devam filminde ve 1988-1990 yılları arasında yayınlanan Freddy’s Nightmares adlı televizyon dizisinde Freddy’yi oynamak için geri döndü. Ayrıca, The Simpsons’ın bir bölümünde Freddy Krueger’ın seslendirmesini yapmış ve The Goldbergs’ün Cadılar Bayramı temalı bir bölümünde korku ikonu olarak kısa süreli bir sahnede yer almıştı.

Robert Englund, Freddy’yi oynamayı bıraksa da, karakterin özgün özellikleri arasında yer alan metal pençeli, kahverengi deri, sağ el eldivenini Kevin Bacon'da görmek istediğini söyledi:

“Onun türe saygı duyduğunu biliyorum ve fiziksel olarak da çok yetenekli bir aktör. Kevin’ın sessizliği ve hareketleri oldukça ilginç olurdu.”

ALTIN ÇAĞ DÖNEMİ YARATTI

Wes Craven, yaklaşık 1.8 milyon $ bütçeyle çektiği yapımı daha ilk haftada telafi etti. Film, korku türünde çok önemli bir yere kavuşmuş, filmin kötü adamı Freddy sinema tarihinde en çok bilinen kötü karakter olmuştur. Hem eleştirmenler hem de Craven filmin başarısında slasher türü korku filmlerin altın çağını başlatan Halloween (1978) filminin önemli rol oynadığını ifade ediyordu.