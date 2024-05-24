Roxy Müzik Günleri'nde birinci belli oldu

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:42

Güncelleme: 24.05.2024 - 16:42

Türkiye'nin köklü ve prestijli müzik yarışması Roxy %100 Müzik Günleri'nin finali 17 Mayıs’ta özel bir tören ile yapıldı. Bu yıl 23. kez düzenlenen yarışmaya 47 şehirden 410 grup başvurdu. Birinci Eskişehir’den Alkame isimli grup seçildi.

Performansların müzik dünyasının önemli isimlerinden oluşan jüri üyelerince değerlendirildiği yarışmanın jürisinde Ahmet Kenan Bilgiç, Alper Bahçekapılı, Barış Demirel, Batıkan Baksı, Boğaç Gökmen, Cem Selcen, Çağrı Sinci, Ece Duyar, Gülşah Güray, Hakan Kurşun, Hakan Tamar, İpek Atcan, İzzet Öz, Kanat Atkaya, Murat Beşer, Murat Hasarı, Nil İpek, Ömer Ahunbay, Özge Fışkın, Şafak Ongan ve Taner Öngür yer aldı.

ÖNGÜR VE ÖZ’E SAYGI

Geçen yıl Cahit Berkay ile başlatılan, sektörde ve hayatımızda iz bırakan müzisyenlere verilen saygı ödülü, bu sene Taner Öngür ve İzzet Öz’e verildi. Ödül alan gruplar şöyle: Birinci: Alkame - Eskişehir. İkinci: Gabadan - İstanbul. Üçüncü: Juliet - İstanbul. En İyi Performans Ödülü: Babür ve Yeni Dünya Düzeni grubundan Cemre Demircioğlu - İstanbul. Jüri Özel Ödülü: Sren - İstanbul. Roxy Özel Ödülü: Mehmet Samedcan - Muğla. Hasarı Film Müzik Ödülü: Saye - İstanbul. BB Films.Tv Özel Ödülü: Köpekler - Antalya.