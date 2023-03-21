Şair Ahmet Telli bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde yargılanıyor: Şiire ‘Özgürlük’!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

Dünya Şiir Günü bugün ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Şiirin iyileştirici gücünü bugün şair Mustafa Köz’ün yazdığı “Şairin Ülkesi, Vicdanıdır” başlıklı bildiride okuyacağız ve hep beraber bir kez daha hissedeceğiz. Neredeyse tüm aydın kesimin, düşünürlerin yargılandığı bir ülkede yaşadığımız gerçeği bugün de yüzümüze bir kez daha çarpıyor; çünkü şairler de çok uzun yıllardır ülkemizde yargılanıyor. Şair Ahmet Telli de yargılanan şairler arasında ve bugün ne tesadüf ki Dünya Şiir Günü’nde davası var. Telli yargılanma sürecine dair “Türkiye’nin bu epeydir, beş on yıldır süren mevcut baskıcı yönetiminin doğal sonuçlarından biri olarak da hemen her aydının başına gelen, geçmişten bugüne birçok kez başıma geldiği gibi bir defa daha geldi. Bir basın açıklamasında okuduğum şiirler ve bu şiirlere ilişkin düşüncelerim konusunda polisin tespit ederek konuşmaları adliyeye bildirmesi ve hakkımda dava açılmasıdır. Yani umarım özgürlük bilinci sokaktan adliyeye kadar gider, bugün bu konuştuklarımız için yargılanmayacağımız günler için umut edebilirim diye düşünüyorum. Yarın konuşacaklarım özgürleşmeyi savunmaktan başka bir şey değil çünkü benim için” ifadelerini kullanıyor.

Telli bugün şiire dair ise “Dünya Şiir Günü biraz da Türkiye Pen Derneği’nin de öncülüğünde bütün dünyada kabul edilen bir gün oldu ve bu dikkat noktası olarak şiirin kitleler tarafından da ne olduğu konusu, bir merak, hangisi olarak açıldı insanın zihninde. Ve şiir bir hafıza birikimi ve bir özgürleşme pratiği olarak bütün insanlığın, aslında yüreğinde olan, çırpınıp duran bir kuşun özgür bırakılmasıdır. Tıpkı şiirin hem dili hem de insanı özgürleştirdiği gibi bunun hatırlanması için bir vesiledir 21 Mart Dünya Şiir Günü!” diyor.

Geçtiğimiz yıl Telli, kendisine ait olmayan Facebook hesabından “cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla yargılanmış ve bu davada beraat etmişti.