Sanatçı Hüsamettin Koçan’dan Ankara’da ‘BENBU’ sergisi

Sanatçı Hüsamettin Koçan, Ankara CerModern’de 10 Mart’ta görücüye sunulan “BENBU” sergisinin açılış resepsiyonunu dün akşam gerçekleştirdi. “Koçan’ın kendisiyle hesaplaşmasının ve kendi varlığını sorgulamasının sergiye dönüşmüş hali” olan “BEN-BU” sergisinin resepsiyonuna eski kültür bakanları Ertuğrul Günay ile Namık Kemal Zeybek de katıldı.

‘TEKRAR, TOPLUMUN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAZ’

Koçan, resepsiyondaki konuşmasında, “Yaşar Abi (Yaşar Kemal) ada hikayelerini yazarken 'insanın hikayesi olmalı' derdi. Tüm romanlarını kendi hikayelerinden çıkardığını söylerdi. Büyük insanlar kendi hayatlarından sonuç çıkaran insanlardır. Bu, son derece önemlidir. Tekrar, hiçbir zaman bir toplumun gelişmesini sağlamaz. Yenilik, insanın geleceği için onu daha yaratıcı yapar. Alıntı ile hayatın içi özgün bir şekilde doldurulamaz. Buradaki sergide ben, inandığım, kendi hikayelerimle bağlantısı olan ilmekleri yan yana getirdim: Bir kilim gibi. Anlamayı çok önemsiyorum. Yaratma süreci, bir anlama sürecidir. Bir piktogramdır. Buradaki her şey kendi içinde şifrelenmiştir. Sanatımda kullandığım tüm malzemeler bu toprağa aittir” sözlerini kullandı.

Ertuğrul Günay ile Namık Kemal Zeybek de konuşmalarında Koçan’ın çalışmalarına övgülerde bulundu. BENBU sergisi, 29 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.