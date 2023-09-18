Sanatçı Itır Arat'tan yeni sergi:

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:49

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:51

Tekstil ve moda tasarımı çalışmalarına ek olarak sanat ve tasarım alanlarını bütüncül olarak ele alan bir anlayışla resim ve mixed media uygulamalarına yönelik eserleri bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü araştırma görevlisi sanatçı Itır Arat'ın yeni sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Arat'ın "Benlik" teması taşıyan "giyilebilir keçe tasarımı ve resim sergisi"nin açılışı 15 Eylül'de gerçekleşti. Sergi, Hilal Mahallesi 673. Sokak No:21/A Çankaya/Ankara adresindeki Sevgi Sanat Galerisi'nde 30 Eylül'e dek ziyaret edilebilecek.

Itır Arat kimdir?

Itır Arat, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu moda tasarımı bölümünde tamamladı. Aynı alanda, Portekiz’de bulunan “Escola Superior de Artes e Design” eğitimini bitirdikten sonra İspanya’da staj yaptı. Moda tasarımında marka konusuna odaklanan tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. 2019-2020 yıllarında Kanada’da araştırmacı olarak görev yaptı. Sanat ve tasarım alanlarında üniversiteler tarafından düzenlenen çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre gibi etkinliklerdeki karma sergiler ile sanat galerileri tarafından düzenlenen çeşitli karma ve kişisel sergilerde eserleriyle yer aldı.