Sanatçılar Girişimi'nden 28 Mayıs çağrısı: 'Aydınlık yarınlar için, haydi sandığa!'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:06

2012 yılında kurulan Sanatçılar Girişimi bir bildiri yayımladı ve imza kampanyası başlattı. Seçimlerden önce bu çağrı Sanatçılar Girişimi sözcüleri tarafından yapıldı ve çağrı metni kaleme alındı.

Sözcüleri Atol Behramoğlu, Bedri Baykam ve Orhan Aydın olan Sanatçılar Girişimi’nin imza kampanyası önceki gün başladı ve dün akşam sona erdi. Çok sayıda sanatçının, gazetecinin ve yazarın katıldığı kampanya hızla yayılıyor.

Kampanya ile ilgili konuştuğumuz Bedri Baykam, herkesi sandığa davet ettiğini söylüyor ve ekliyor: “Demokrasi ve laiklik için ülkemizin barış dolu yarınları için, kadınlarımızın tüm sosyal hakları, gelecekleri ve şiddetten korunmaları için, Atatürk ilkelerinin sonsuza dek yaşaması için, bu seçimi bütün devlet gücünün iktidar partisi adına kullanılmasına, sabotajlara ve yapılan ahlaksız sahte montaj propagandalara rağmen kazanmaya mecburuz. Lütfen sürekli olarak farklı görüş yayarak seçmeni tereddüde taşıyan kimi muhalifler hiç olmazsa 1 Haziran’a kadar fikirlerini kendilerine saklasınlar, yalnız seçimde Kılıçdaroğlu’na destek versinler! Hiç kimsenin sandığa gitmemek için bir gerekçesi olamayacağı gibi hepimizin görevi sandığa gitmemiş olanları bu sefer ayağa kaldırmak!”

ÖZGÜR DEMOKRAT BİR SOSYAL HUKUK DEVLETİ!

Sanatçılar Girişimi’nin yayımladığı birdiri; “Türkiye, 28 Mayıs’ta Cumhuriyetinin ikinci yüzyılına birkaç ay sonra girmek üzereyken, geleceğini şekillendirecek bir seçimle karşılaşıyor. Bu seçim, büyük özverilerle ve Atatürk’ün olağanüstü dehasıyla kazanılan askeri ve siyasi başarılar sayesinde kurulmuş olan Cumhuriyetimizin tüm gelecek rotasını belirleyecek” cümleleriyle başlıyor.

Bildiri, “Türkiye Cumhuriyeti bu tarihi adımı atarken özgür demokrat bir sosyal hukuk devleti mi olacak, yoksa şeyh sermayelerinin dayatmalarıyla, kendi topraklarının doğal zengin Anadolu etnik mozaiğinden ve kültürlerinden hızla uzaklaşmaya ve belki iç kargaşalara neden olabilecek büyük bir göç ile ülkenin öz yapısının darmadağın edilmesine seyirci mi kalacak?” sorusuyla devam ediyor!

SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM!

“Sanatçılar Girişimi olarak, ne ilk tur seçimlerin ardından yaşanan moral düşüklüğünü, ne de seçim sonuçlarının oldu bittiye getirilme çabasını kabul etmemiz mümkündür” diyen sanatçıları şöyle devam ediyor:

“Böylesine tarihsel önemde bir dönemeçte, pes etmek, önden algı ile dayatılmaya çalışılan bir yenilgiye geçit vermek, Cumhuriyetçi ve yurtsever kimliğimizin razı olabileceği bir şey değildir. Kalan son 10 günde ayağa kalkarak, elbirliği ile kadın-erkek eşitliğini, laik ve demokratik Cumhuriyeti, hukuk devleti ve adalet önünde her daim eşitliğimizi, emeği ve işçi haklarını, çağdaş yaşamı, düşünceyi dile getirme özgürlüğü ve düşünce üretim koşullarımızı, çocuklarımızı ve önümüzdeki kuşakların geleceğini büyük bir ortaçağ sarmalına almaya çalışan gerici anlayışın büyük tehditlerine karşı inançla, büyük bir dayanışma bilinci ve kararlılığı ile kazanmak zorundayız.”

Halkı sandıklara sahip çıkmaya davet eden sanatçılar, “Halkımızı iradesini çalmaya yönelik her oyuna karşı uyanık olmaya ve her sandığın, her oy torbasının ödünsüz takipçisi olarak geleceğimizi aydınlık yarınlara taşıyacak kararlılığı göstermeye davet ediyoruz. Bizler, bu ülkenin sanatçıları, bu kararlılıkla ve halkımızla birlikte, oy sandıklarının korunmasından sorumlu olarak, ulusal istencin gerçekleştiği son ana kadar her an görev başında olacağız” cümleleriyle bitiriyorlar bildiriyi.

Genco Erkal, Edip Akbayram, Ümit Zileli, Nevra Bucak, Sevgi Özel, Onur Behramoğlu, Nebil Özgentürk, Müjdat Gezen, Ahmet Özer, Nazım Alpman, Salih Güney, Mine Kırıkkanat, Pelin Batu, Selçuk Korku, Haluk Şahin, Nurduran Duman, Yücel Kayıran, Altay Öktem, Orhan Kurtuldu, Uğur Büke, Tuna Kiremitçi, Yücel Kayıran, Zeynep Oral, Ülker İnce, İbrahim Baştuğ, Dilek Türker, Haydar Ergülen, Hilmi Yarayıcı, Mehtap Meral, Hasan Öztoprak, Alper Akçam gibi çok sayıda sanatçı ve yazar bildiriye imza attı.