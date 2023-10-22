Sanatın rengarenk buluşması: Bilkent Sanat Festivali

Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:20

Güncelleme: 22.10.2023 - 12:20

Ankara'nın kalbinde sanatın coşku dolu bir şölenine tanıklık etmeye hazır mısınız? 5. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, 18-25 Ekim tarihleri arasında Bilkent Center Sanat Sokağı'nda sanatseverlerle buluşuyor. Festival, yerli ve yabancı ressam ve heykel sanatçılarının bir araya gelmesiyle renkli bir atmosfer oluşturyor. Bu yıl "Sanata Evet" mottosuyla düzenlenen festival, Türkiye'de sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve tanıtılmasını hedefliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılarla birlikte, Türkiye'den de birçok değerli sanatçı festivalde eserlerini sergiliyor. Festivalde, resim ve heykel sanatının yanı sıra çeşitli sanat dalları da ziyaretçilerle buluşuyor. Yedi gün süren etkinlik boyunca, sanatseverler farklı kültürlerden gelen eserlere tanıklık ederken, sanatın gücünü deneyimleme fırsatı buluyor.

TEV Bağış Müzayedesi ile Sanata Anlam Katın!

Festivalin kapanışında, 25 Ekim saat 20:00'de gerçekleşecek olan özel bir etkinlikle sanatseverler, 5. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'ne katılan sanatçıların eserlerini keşfetme ve satın alma fırsatı bulacaklar. Bu özel TEV bağış müzayedesinde sergilenen eserlerin tamamından elde edilecek gelirler, Cumhuriyetin 100. yılında Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlanacaktır. Bu özel müzayede, sanatın gücünü eğitimle birleştirerek topluma katkı sağlama amacını taşıyor. Eserler, sadece sanat değil, aynı zamanda eğitim alanında da bir dönüşüm yaratmaya vesile olacak. Siz de bu etkileyici etkinliği kaçırmayın, sanatseverliğinizi eğitime dönüştürün ve TEV Bağış Müzayedesi'nde yer alarak özel eserlere sahip olma şansını yakalayın!