Sanatta bu hafta

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Murat Germen’den ‘Sagalassos’ sergisi

Bozlu Art Project, 19 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden Sagalassos’un tanınırlığını artırmak ve arkeolojik kazı çalışmalarına maddi kaynak yaratmak amacıyla fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in “Sagalassos’u İzlemek” sergisine ev sahipliği yapıyor. Çalışmalarını kent, mimarlık ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen sanatçı Germen sergide izleyiciyi zaman, mekân, insan ve mimarlık kavramları üzerine düşündürmeyi amaçlarken, arkeoloji ve çağdaş sanatı bir araya getirerek disiplinler arası bir bakış açısı sunuyor.

Sagalassos Vakfı, Bozlu Art Project ve Murat Germen işbirliğiyle yapılan sergi satışlarından elde edilecek tüm gelir, Sagalassos Vakfı tarafından Sagalassos Antik Kenti onaylanmış arkeolojik kazı projelerini desteklemek amacıyla, Sagalassos Kazı Başkanlığı banka hesabına aktarılacak.

Ankara’da yaz konserleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentlileri şimdi de “Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri” ile 22 Temmuz’da buluştular. Yaz konserleri serisi çerçevesinde Musa Eroğlu’ndan Cem Adrian’a, Selda Bağcan’dan Zara’ya, Kubat’tan Fuat Saka’ya kadar birçok ünlü sanatçı başkentte sevenleriyle bir araya gelecek.

Birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun sahne alacağı ve panayır havasında geçecek yaz konserleri, ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

Tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz düzenlenecek yaz şenlikleri çerçevesinde konserler serisinin ilki 22 Temmuz Cuma günü Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı’nda Kent Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı’nda Hüseyin Turan’ın, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen’in konseri olacak.

Harbiye’de Temmuz konserleri

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Bayhan Müzik organizasyonuyla yerli, yabancı isimlerin konserleri 18 Temmuz’da Nilüfer’in uzun bir aradan sonra vereceği ilk konser ile başlıyor. Nilüfer yaz turnesine Harbiye ile başlarken, Teoman iki kez Harbiye’de konser verecek. Konser programı şöyle: 19 ve 25 Temmuz - Teoman, 20 Temmuz - Yıldız Tilbe, 21 Temmuz - Il Divo, 22 Temmuz - Funda Arar, 23 ve 24 Temmuz - Tan Taşçı.

‘İçimdeki Bal Porsuğu’

Elvin Aydoğdu’nun yazdığı ve oynadığı “İçimdeki Bal Porsuğu”, 21 ve 22 Temmuz’da saat 21.00’de Kemerburgaz Kent Ormanı’nda DOTOrmanda’da sahnelenecek.

60 dakika süren tek perdelik oyun, dünyanın en korkusuz hayvanı olarak nitelendirilen “Bal porsuğu”ndan yola çıkıyor. Oyunun yönetmenliğini ise Özlem Daltaban üstleniyor.

Rock grubu Placebo, İstanbul’a geliyor

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, 18 Temmuz’da PSM Loves Summer kapsamında saat 20.00’de dinleyicilerle buluşacak. Zorlu PSM’deki konserin açılışını ise ülkemizdeki indie-elektronik müziğin temsilcilerinden Hedonutopia üstlenecek.