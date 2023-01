Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

BORUSAN MÜZİK EVİ’NDE...

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası‘nın geleneksel yeni yıl Konseri 12 Ocak Perşembe saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. Konserde BİFO’yu, Suisse Romande Orkestrası, San Francisco, Seattle ve Toronto Orkestraları, Danimarka Kraliyet Balesi, İngiliz Ulusal Operası, New York Şehir Balesi gibi köklü kurum ve orkestralarla konserler veren şef Carolyn Kuan yönetecek.

John Williams, Alexander Arutunian, Leonard Bernstein ve Arturo Márquez’in yanı sıra geç romantik dönem yapıtlarından bir seçkinin de seslendirileceği konserin solisti Norveçli trompetçi, ses sanatçısı ve şarkı yazarı Tine Thing Helseth olacak.

ZİLBERMAN’DA ‘BEN ÖLECEĞİM… SEN DE’

Zilberman Galeri, Carlos Aires’in “Ben öleceğim... Sen de” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Mısır Apartmanı’ndaki ana galeri mekânında gerçekleşiyor. “I will die... As will you”da; mekâna özgü çoklu bir heykel yerleştirmesi, fotoğraf baskılardan oluşan kolajlar, banknotlardan yapılmış tipografik bir çalışma olmak üzere sanatçının yeni üretimleri bir araya geliyor.

(Carlos Aires’in sergide yer alan yapıtı.)

Aires, küresel çapta meydana gelen güncel felaketleri, anonim veya popüler tarihi şahsiyetler üzerinden öne çıkararak toplumsal meseleleri çağdaş anlatısıyla işliyor. Kişisel belleğe, müziğe, sinemaya, maddi kültüre, tüketim alışkanlıklarına, korku ve aşka dair farklı anlayışların “kültürel” kodlarını araştırıyor.

Sergi 11 Şubat’a kadar görülebilir.

‘DUDAKLARIMI ÖP KALBİMİ HANÇERLE’

Pilevneli, sanatçı Ali Elmacı’nın galeride düzenlenecek ilk kişisel sergisini ağırlamaya hazırlanıyor. 14 Ocak’ta kapılarını açacak “Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle” başlıklı sergide, sanatçının son dönem kâğıt ve tuval eserlerinin yanı sıra, yönetmenliğini üstlendiği ve Bulut Reyhanoğlu prodüktörlüğünde hayata geçen üç yeni kısa metraj sanat filmi ziyaretçilerle buluşacak.

18 Şubat’a kadar devam edecek sergi kapsamında izleyiciyle buluşacak bu üç kısa metraj film şöyle: Hatice Aslan, Barış Demiröz, Gülnara Golovina, Hakan Meriçliler, Alper Saldıran, Melisa Şenolsun ve Ömer Ülger’in rol aldığı “Tadına Bakınca Kokusunu da Aldım”; Ahmet Rıfat Şungar ve Onur Ünsal’ı bir araya getiren “Bahçeye de Çıkarız” ve pop şarkıcısı Aleyna Tilki’nin oynadığı “Beni Kendinden Fazla Sev”.