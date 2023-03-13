Şarkılı Türkülü Opera…

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:43

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:19

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği müzikli oyun “Öylesine Bir Dinleti”, İstanbul prömiyeri ile Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde geçtiğimiz gün izleyicisiyle buluştu.

Sanatseverlerin beğenisini toplayan oyun, ilk kez 1985 yılında sahnelenmişti. 1989 yılından itibaren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce programa alınan müzikli oyun, Murat Göksu’nun tarafından yazılıp yönetiliyor. Uzun yıllardır, ülkemizin farklı yerlerinde temsiller yapan oyun ile birçok sahne sanatını içinde barındıran opera sanatını ve çoksesli müziği tanıtmak, yaygınlaştırmak ve sevdirmeyi hedefleniyor.

“Öylesine Bir Dinleti”de izleyicilere, klasikleşmiş ve sevilen opera aryaları, şarkılar, türküler eşliğinde geniş bir repertuar sunuluyor. Rigoletto, Hoffman’ın Masalları, Saraydan Kız Kaçırma, Sevil Berberi, Tosca, La Boheme, Romeo ve Julyet, Don Giovanni, Carmen gibi sevilen operalardan aryaların yanında türküler ve şarkılar sanatseverlerle buluşuyor.

Oyunun dekor ve kostüm uygulaması Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı Taner Aydın’a ait olan müzikli oyunda; Can Reha Gün , Yücel Özeke, Ceren Aydın, Bezmi Hazal Ekşi, Ayçin Sürücüer, Merve Tokat, Berk Özbek , Ufuk Toker, Emrah Erdem Gedik, Burak Kul, Emre Güngör, Ali Haydar Taş dönüşümlü olarak Aslıhan Korkmaz ve Olena Şenol’un piyanosu eşliğinde rol alıyorlar.

Eser, 14 – 21 Mart 2023 tarihlerinde, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.







