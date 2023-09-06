Şehir'in 162. sayısı okurlarla buluştu

Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 16:00

Şair Rüştü Onur, 12 Eylül 1940’ta Necati Cumalı’ya yazdığı mektubunda, “Ey benim mektuplariyle huzur bulduğum ve avunduğum kardeşim. Şehir’de buluşacağız. Her ne pahasına olursa olsun Şehir çıkacak… Şehir okuyucu kitlesinin karşısına yeni bir atmosferle çıkacak” demiş ancak ömrü yetmediği için çıkaramamıştı. Onun bu isteğini bir vasiyet olarak kabul eden şair-yazar İbrahim Tığ yönetiminde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki ayda bir yayımlanan kültür, edebiyat ve sanat dergisi "Şehir"in 162. sayısı yayımlandı.

Derginin kapağında, Ahmet Telli’nin “Soluk Soluğa” şiirinden, “Oysa bütün köprüler yakılmalı ayrılık vakti. Ve herhangi bir şeyle eşit olmaksızın. Yollara düşülmeli habersiz ve sessiz. Çürük bir diş gibi kanırtıp kentleri. Dünyanın ağzını kanlar içinde bırakmalı” dizeleri ile Diyarbakır, On Güzlü Köprüsü yar alıyor.

Dergide; Hayrettin İvgin, Hüseyin Alemdar, Barış Erdoğan, Hülya Soyşekerci, Erdinç Gültekin, Mehmet Rüzgar, Elmas Lüye, Vedat Yazıcı, Hayri Sarı, Erdal Atıcı, Ramazan Çakıroğlu, Hasan Efe, Fahrettin Koyuncu, Mehmet Özçataloğlu, Tarık Özyıldırım, Fatma Ünker, İbrahim Tığ, Gülten Doğruyol İncesu ve Engin Berk yazı ve öyküleri bulunuyor. Öte yandan yeni sayının şairleri ise; Can Ceylan, Ali Varol, Hamit Oral, Alpaslan Akdağ, Fatma Aras, Kemal Anadol, Gülçin Yağmur Akbulut, Zeynep Kasap, Önder Çolakoğlu, Sertaç Çıralı, Ayfer Yurdakul, Bahri Loş, Muharrem Akman, Kemal Bayrakçı, Yunus Büyükhan ve İsmail Güney Yılmaz. Dergiye, Kürşat Coşgun ve Emine Çatkın da çizimleriyle katkı sağlıyor.